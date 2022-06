El cambio que analiza Gallardo en River Plate para jugar contra Vélez por los octavos de la Libertadores

Liga Profesional - Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate de Argentina. Foto de archivo May 25, 2022 REUTERS/Agustin Marcarian

Este miércoles, River Plate arrancará los octavos de final y enfrente tendrá a Vélez, un equipo que se reforzó bien y que se anuncia como un duro escollo para el conjunto que dirige Marcelo Gallardo. El Muñeco ya tiene un once tentativo para poder salir a la campo de juego del Estadio José Amalfitani en el que buscará comenzar con el pie derecho las instancias de eliminación directa.

Luego de la práctica de este martes Gallardo planteó una alternativa para Nicolás De La Cruz, en caso de que no llegue en condiciones. El volante uruguayo fue sustituido contra Lanús por un fuerte golpe en el sóleo de la pierna derecha tras una patada de Diego Braghieri. El oriental este lunes practicó con poca carga y en caso de que el DT no lo vea en un ciento por ciento, ya tienen en mente un posible reemplazante.

Se sabe que el estratega millonario siempre quiere tener a sus jugadores al ciento por ciento. Sea quién sea, no quiere futbolistas que puedan dar ventaja por alguna complicación física y más en un mano a mano por Libertadores. Por eso Gallardo pondría a Esequiel Barco de entrada si es que De La Cruz no llega óptimo.

Esequiel Barco sería titular ante Vélez (FotoBaires)

Pero hay otra incógnita que maneja el DT de cara al duelo de este miércoles a las 21.30 en Liniers. Se trata del lateral por la izquierda ya que Milton Casco fue dado de alta después de su desgarro en el gemelo derecho que sufrió el 25 de mayo en el 8-1 contra Alianza Lima en el último partido por la zona de grupos de la Libertadores. Pasó poco más de un mes de recuperación, el lateral izquierdo ya está a disposición de Gallardo, pero no hay seguridad sobre si integrará el once inicial contra Vélez. En caso de que el ex Newell’s no esté pleno en sus condiciones físicas, Elías Gómez continuará como titular por ese sector de la defensa.

De esta forma, este es el posible once titular de River Plate para medirse contra Vélez: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz o Esequiel Barco, Enzo Fernández, José Paradela; Braian Romero y Julián Álvarez, en uno de sus últimos tres partidos en el club.

Por otro lado, cabe recordar que River Plate presentó de forma oficial a la Conmebol dos de los cinco cambios que se podían hacer en esta instancia: Rodrigo Aliendro por Cristian Ferreira y Lucas Beltrán por Flabian Londoño Bedoya. En cuartos de final hay otras tres modificaciones posibles (se espera que pueda estar Luis Suárez) y el mismo número previo a semifinales.

No la tendrá fácil River Plate en el arranque de octavos de final. Vélez es un equipo que se está rearmando con un flamante entrenador, Alexander Medina, de paso irregular por la Liga Profesional en estas primeras cinco fechas (1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas), pero con refuerzos de envergadura como el experimentado defensor uruguayo Diego Godín (aún no está al 100 % en lo físico), el buen delantero Walter Bou y el ex arquero de Colón, Leonardo Burián. Los tres están concentrados para el duelo ante River Plate.

Sin embargo, el Cacique apostaría a la siguiente formación: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez, Pancho Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Joel Soñora; Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson.

River Plate llega entonado luego de dos triunfos en fila en la Liga Profesional (Unión y Lanús). Gallardo ya tiene en mente el posible once titular para probarse ante Vélez que se clasificó a la segunda fase en el último partido de su grupo. Llegó la hora de la verdad y este miércoles ambos empezarán a transitar las llaves de eliminación directa. El choque de vuelta será en una semana.

