Atento River: Vélez fichó a Godín, anunció a Bou y tiene en la mira uno de los mejores arqueros de la Liga Profesional

Diego Godín, uno de los refuerzos estrella de Vélez (@Velez)

Tras un semestre muy irregular, Vélez Sarsfield tomó la decisión de apostar fuerte en el mercado de pases para revertir la situación y convertirse en uno de los protagonistas de la Copa Libertadores, donde en octavos de final tendrá un duro compromiso ante uno de los principales candidatos: River Plate.

El Fortín, que avanzó de manera agónica como segundo de Estudiantes en el Grupo C (compartió zona con Nacional de Uruguay y Bragantino de Brasil), abrirá su serie ante el Millonario este miércoles 29 de junio, desde las 21.30, en el José Amalfitani. La vuelta, en cambio, será el miércoles 6 de julio, a la misma hora, en el Monumental.

La primera medida de peso que tomó la dirigencia fue la de contratar al uruguayo Alexander Medina en lugar del interino Julio Vaccari. Luego sacudió por completo esta ventana de transferencia al concretar el desembarco de Diego Godín, como libre desde Atlético Mineiro de Brasil.

El experimentado marcador central de 36 años es uno de los principales referentes de la Selección de Uruguay (aceptó el desafío de disputar la Liga Profesional para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022) y tuvo una destacada trayectoria en Europa, al brillar durante 9 temporadas en Atlético Madrid. También defendió las camisetas del Villarreal, Inter y Cagliari.

Walter Bou llegó a Vélez para reforzar la delantera (@Velez)

“La llamada de Christian (Bassedas), el Presidente y el Cacique me movió el piso porque no estaba buscando una salida. Me llamaron ellos, me dijeron lo que querían, me hablaron de las ganas que tenían de tenerme acá. Me movió realmente el piso. Todos saben la amistad y el cariño que tengo con el Profe, con el Cacique porque los conozco hace muchísimo. Sé cómo trabajan, cómo es el día a día, lo que saben de fútbol. Sentía que estaba necesitando eso en este momento de mi carrera. Después hablé con un montón de amigos que me contaron lo lindo que era el club, cómo trabajaban, de las instalaciones, de este grupo joven y de lo que yo podía aportar. Enseguida me ilusioné, me dieron ganas y gracias al trabajo de todos pudimos hacer que hoy esté acá disfrutando”, confesó el defensor.

En las últimas horas también dio otro interesante golpe al sumar a su delantera a Walter Bou, una de las principales figuras de Defensa y Justicia. Según anunció la institución, Vélez adquirió el 100 por ciento de los derechos económicos del futbolista y le firmó un contrato hasta diciembre de 2025. Los de Liniers se movieron con rapidez para quitárselo a Lanús, quien lo tenía prácticamente abrochado.

El surgido de la cantera de Boca Juniors y con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, Vitoria de Brasil, Unión La Calera y Unión de Santa Fe, viene de marcar dos goles y brindar seis asistencias en 22 partidos con la camiseta del Halcón.

Burían está a un paso de dejar Colón para sumarse a Vélez (Foto Baires)

Vélez no se conforma con los desembarcos de Godín y Bou y se encuentra a tiro de sumar un arquero de experiencia, ya que actualmente cuenta dentro del plantel con Lucas Hoyos y Matías Borgogno (el boliviano Carlos Lampe se marchó rumbo a Atlético Tucumán).

Llegó a un acuerdo de palabra con Leonardo Burián, uno de los referentes de Colón de Santa Fe. Los de Liniers ejecutarán su cláusula de rescisión y tras la revisión médica le harán un contrato por 18 meses.

