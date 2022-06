Robaron la habitación del hotel de Diego Schwartzman mientras jugaba un torneo en Reino Unido

Mal momento para Schwartzman en Reino Unido: le robaron en la habitación de su hotel (REUTERS/Dylan Martinez)

El tenista argentino Diego Schwartzman sufrió un robo en la habitación del hotel en el que se aloja durante el desarrollo del Torneo Internacional ATP 250 de Eastbourne, Reino Unido. Justo antes de ser eliminado (perdió 7-5 y 7-6 (3)) por el británico Jack Draper, el Peque dio cuenta de lo que había sucedido en el complejo de concentración. Lo mismo ocurrió con el español Pedro Martínez.

“Cuando llegué a la habitación me di cuenta de que mi reloj no estaba allí. Busqué por toda la habitación, no estaba y cuando fui a recepción a comunicar a la gente, luego Diego vino 15 minutos después de decir lo mismo”, manifestó Martínez, que se hospedó en el mismo sitio que el argentino, según informó el medio The Guardian. La Policía de Sussex Oriental arribó a lobby del Hotel Hydro cuando fue notificada del hurto ocurrido el lunes pasado.

Si bien Schwartzman no realizó declaraciones, el español informó que al oriundo de Villa Crespo también le faltaron algunos objetos de valor y dinero en efectivo cuando retornó a su cuarto: “Me robaron un reloj de mi habitación [el lunes] y a Schwartzman también le robaron algunos artículos de su habitación. Tuve una mala noche, esa es la verdad. no dormí Fue difícil preparar el partido, pero traté de concentrarme en jugar”. Los efectivos presentes notificaron que que “fueron robados varios artículos de alto valor, incluidos relojes y bolsos, junto con dinero en efectivo y algunos artículos personales”.

Aunque la investigación está en curso, Martínez comentó que no había cámaras en los pasillos del hotel y por ese motivo será difícil dar con los culpables. “Era un reloj. Ya lo tuve un año y medio. Lo compré cuando hice tercera ronda en Roland Garros por primera vez. Fue sentimental, sí, porque era de ahí. ¿Pero que puedo hacer?”, se lamentó.

Los tenistas todavía no habían tenido su estreno en Eastbourne e igualmente tuvieron que saltar a la cancha. De hecho el español avanzó a octavos de final el martes por la mañana por el retiro de su compatriota Alejandro Davidovich Fokina (lesión en un pulgar) cuando iba 1-6 y 7-6 (6). Hoy choca con el británico Ryan Peniston por un lugar en los cuartos de final.

Para Schwartzman, preclasificado a la segunda ronda de este certamen, fue debut y despedida en dos sets. Vale recordar que venía de perder en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s con el norteamericano Sam Austin Querrey. Ahora el Peque (12° preclasificado) se preparará para lo que será el Grand Slam de Wimbledon, por el que espera rival y arrancará el 27 de junio (ahora se llevan a cabo las fases preliminares). En la hierba londinense también hará dobles con su compatriota Facundo Bagnis.

