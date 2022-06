Iván Marcone dio detalles de cómo se resolvió el entredicho con su entrenador Eduardo Domínguez antes de llegar a Independiente

“Lo de Marcone a Independiente es algo de lo que se viene hablando desde antes de que llegara al club. Él es hincha del club y lo manifestó. Sé la clase de jugador que es, pero cuando yo quise ir a un club, lo hice. Cuando fui a Huracán para retirarme ahí, lo hice, y bajé cinco veces mi sueldo, pero cumplí mi sueño”. La resonante frase de Eduardo Domínguez supuso un final triste en este mercado para el mediocampista y su anhelo de jugar con la camiseta del Rojo. Y Más aún cuando el agente del futbolista, Christian Bragarnik, echó leña al fuego: “Iván gana un muy buen contrato. Marcone me dijo que por la mitad iba a Independiente por sus ganas. Incluso pagar el contrato pausado. Si el club no está para hacer ese gasto, está bien. Están jugando con la voluntad de un chico que quiere ir”.

Sin embargo, se limaron asperezas en los últimos días y el volante central firmó como refuerzo. En diálogo con ESPN, explicó cuál fue la charla que tuvo con el DT que propició el acuerdo: “Fue mucho ruido por la prensa, sabemos cómo son estas situaciones. Eduardo hizo un comentario y se lo llevó para el lado que le daba más rating a la prensa. Lo mío fue algo sutil (por la frase ‘no es por ahí’, que compartió en una historia de Instagram y fue en respuesta a los dichos del DT), no quise generar una discordia ni nada. Si yo lo tomo a mal, me pongo en contra, declaro en contra y se caía todo”.

Y contó qué hizo después de eso: “Lo primero que hice fue llamar a Christian Bragarnik, que me comentó lo que había pasado. Yo estaba sordo y le dije que quería jugar en Independiente. Que no me importaba lo que dijera aquel, el otro o vos. Yo quiero jugar en Independiente”. Finalmente todo se selló con la charla con Domínguez: “Hablé con Eduardo para aclarar las cosas y ahí me comentó de su interés de que yo esté acá, que no había dicho con ese sentido las cosas. Lo tomé para bien, pero sí fue parte para que lo tome de la mejor manera y acelerar un poco más el querer estar acá. Siempre fue parte de todo esto para que venga acá”.

Iván Marcone, en su debut con la camiseta del Rojo

Todo transcurrió tan rápido que Marcone sumó sus primeros minutos con los Diablos Rojos en la victoria ante Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América (ingresó por Lucas Romero a falta de 15 minutos para el final). “Lo voy a empezar a experimentar ahora, pero lo que viví ayer con el recibimiento fue increíble. Me mandaron muchos mensajes diciendo que no solamente cumplí mi sueño sino el de todos los hinchas, por eso entendí el recibimiento. Conmigo entró a la cancha el hincha, el de la tribuna, el que disfrutó y sufrió. Estoy feliz de poder representarlos. ¿Si defender la camiseta del equipo que sos hincha es igual a jugar en otro club? No, no es lo mismo”, concluyó.

