Boca confirmó la partida de otra de sus promesas a préstamo

La Reserva del Xeneize prestó a otro de los campeones del torneo pasado (Foto: @BocaJrsOficial)

El camino de un juvenil hacia la Primera División suele tener varios obstáculos y a veces es hasta necesario cambiar el rumbo en busca de conseguir el objetivo. Uno de los jugadores que salieron campeones de la Reserva en 2021 con la camiseta de Boca Juniors, aceptó la posibilidad de dar un salto a Godoy Cruz de Mendoza: Gabriel Vega. El mediocampista de 20 años seguirá su carrera en el Bodeguero durante un año y medio para luego regresar nuevamente al Xeneize, donde se formó como futbolista.

“Gabriel Vega, volante categoría 2002, fue cedido a préstamo a Godoy Cruz hasta diciembre del 2023. ¡Muchos éxitos!”, comunicó la cuenta oficial del club. Catalogado como uno de los favoritos de Juan Román Riquelme, quedó relegado en la pelea al aparecer por detrás de nombres nombres importantes en la estructura actual de Sebastián Battaglia como Guillermo Fernández, Óscar Romero e inclusive Cristian Medina.

La idea de la cesión es que sume minutos en la máxima categoría del fútbol argentino y Boca tiene la posibilidad de repescarlo tanto a los seis meses como al año. Hay que remontarse al 10 de abril para encontrar su último partido con la camiseta del Xeneize en un empate 0-0 con Vélez Sarsfield en Liniers, donde fue titular y sumó 80′. Anteriormente había jugado contra Central Córdoba, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y Banfield.

El comunicado oficial de Boca sobre el préstamo de Gabriel Vega

El mediocampista, que se desempeña como enganche, había sido promovido en diciembre pasado por Sebastián Battaglia e hizo la pretemporada con el primer equipo por primera vez. Muchos llegaron a compararlo con Riquelme y Cagna. Categoría 2002, fue una de las figuras del equipo con Battaglia como entrenador. En ese entonces, se desempeñó como enganche, aunque puede ocupar otros puestos en la mitad de la cancha.

Gabriel Vega debutó en la Primera de Boca de urgencia ante Banfield, el día que tuvo que presentarse con un equipo plagado de juveniles. En julio pasado, firmó su primer contrato con la institución hasta el 2025. Luego de firmar su nuevo vínculo, el joven nacido en González Catán publicó un sentido mensaje en las redes sociales.

“No siento otra cosa que no sea felicidad en estos momentos. Unas de las cosas que tanto busqué y soñé desde el primer día que empecé con esto. Sobran palabras para agradecer a este club que me vio crecer, me formó como jugador y persona durante tantos años. A mi familia, amigos y toda la gente que siempre me dio una mano. Que sea el comienzo de grandes cosas. La gloria es para Dios”, redactó en su momento. Ahora le tocará defender los colores de Godoy Cruz con la esperanza de regresar y tener su lugar en el club de sus amores.

SEGUIR LEYENDO: