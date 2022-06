Marcelo Benítez se fue expulsado tras una brutal patada en la ingle de Matías Pérez: fue a instancias del VAR en Rosario Central-Lanús

Era un partido limpio el que jugaban Rosario Central y Lanús en el Gigante de Arroyito, en uno de los dos juegos que cerró la primera fecha de la Liga Profesional. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, el local se quedó con diez luego de una brutal patada de Marcelo Benítez a la ingle de Matías Pérez, que dejó tendido al hombre del Granate. Por esta acción, Pablo Dóvalo recibió el llamado del VAR y le sacó la roja directa al volante canalla.

Los dos conjuntos entregaron unos entretenidos 45 minutos iniciales. En la primera parte Lanús se mostró peligroso por la banda derecha con llegadas de Braian Aguirre y Ángel González, pero el palo primero y luego una buena respuesta de Gaspar Servio, le ahogaron los gritos a los conducidos por Jorge Almirón. En tanto que Central también mostró sus cartas y respondió con una chance de Luciano Ferreyra, quien perdió ante el guardameta Fernando Monetti.

Luego de un primer tiempo en el que ambos conjuntos tuvieron llegadas, el ritmo intenso que ofrecieron prometió una buena segunda mitad. Aunque desde el inicio del complemento las fricciones se mostraron y a los 4 minutos Benítez y Pérez disputaron una pelota cerca de un lateral y ambos se tomaros de sus camisetas. Luego del forcejeo, el futbolista canalla le tiró una patada en la zona inguinal.

La reacción de Benítez irritó a los jugadores de Lanús que lo fueron a buscar y Dóvalo quiso calmar los ánimos. De inmediato el árbitro recibió el llamado del VAR y analizó la jugada. Las repeticiones fueron elocuentes. El volante de Central le tiró una patada al futbolista granate y le pegó con el puntín de su botín. Pérez se tomó el lugar golpeado y el juez le sacó la tarjeta roja directa a Benítez, que dejó a su equipo con un hombre menos antes de los diez minutos del complemento. La marca del botín de Benítez en el abdomen de Pérez fue una muestra de la agresión.

Luego Lanús no supo aprovechar la superioridad y no pudo doblegar a Rosario Central, que a su vez encontró espacios para poder intentar alguna llegada en el área rival. En el epílogo hubo una de Ferreyra que no pudo conectar y que de concretarla hubiese sido el seguro triunfo para el Canalla.

La intensidad que mostraron en el primer tiempo no pudieron mantenerla y la segunda mitad fue de un trámite chato y las emociones no abundaron en Arroyito.

Aunque cabe recordar que ambos equipos se están rearmando luego de las bajas sensibles que tienen en esta temporada. En el caso de Central, se le fue el gestor de su juego, Emiliano Vecchio, quien firmó para Racing. Además, se retiró el delantero Marco Ruben. Mientras que por el lado de Lanús, el atacante José Manuel López, tiene todo acordado para sumarse al Palmeiras.

Rosario Central y Lanús aburrieron en el penúltimo encuentro de la primera fecha de la Liga Profesional. En la segunda jornada ambos jugarán el viernes. El Granate recibirá a Defensa y Justicia (19.00) y el Canalla visitará a Huracán (21.30).

SEGUIR LEYENDO: