La dura declaración de Eduardo Domínguez sobre Iván Marcone que derrumbó la negociación con Independiente

El dardo de Eduardo Domínguez a Iván Marcone por no querer ir a jugar a Independiente. El DT recordó cuánto se bajó su sueldo para jugar en Huracán

Se sabe que Iván Marcone es confeso hincha de Independiente y en más de una oportunidad manifestó su amor por el club. Desde su época en Lanús que se habla del tema y ahora volvió a surgir el asunto con las polémicas declaraciones que vertió el actual entrenador del Rojo, Eduardo Domínguez. Luego, el representante del volante del Elche, Christian Bragarnik, le respondió al DT y dio por terminada una eventual llegada del jugador a Avellaneda.

“El tema de Iván... Desde antes que yo venga se habla. Lo he escuchado. Sabemos la clase de jugador que es, cómo se siente identificado por ser hincha, por lo que manifiesta. Pero yo tengo una cosa clara. Yo, cuando quise ir a un equipo, fui”, sentenció Domínguez en la conferencia de prensa luego del entrenamiento de este jueves. .

“Por más que estaba en una categoría inferior... Yo estaba en Primera y me quise ir a retirar a Huracán y bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Pude lograr mi sueño, que fue ascender y ser campeón con Huracán, retirarme en el club que yo quería”, añadió sobre su experiencia en el Globo, del que es hincha.

Aunque el ex defensor esgrimió: “Todos los jugadores trabajan por plata, yo también y se mueven pasiones pasiones en el medio. A veces la gente se quiere agarrar de algo. En el medio están los sentimientos. No sé bien cómo es y no puedo contar los números de las negociaciones”.

La respuesta de Christian Bragarnik a Eduardo Domínguez, sobre sus declaraciones de Iván Marcone

El retumbó y más tarde fue Bragarnik el que salió al cruce con Domínguez. “Para mí esta declaración lo aleja de Independiente. Rompe con cualquier tipo de negociación”, afirmó en diálogo con Radio La Red (AM 910).

“Fue un comentario muy desacertado de Domínguez. No conoce a Iván y no coincido en su apreciación. Elche pagó 4 millones de dólares. Hace cinco mercados que lo quiere Independiente. Yo no lo ofrecí. Me llamaron y yo trasladé el valor de 2 millones de dólares”, describió el empresario.

“Iván gana un muy buen contrato. Marcone me dijo que por la mitad va por sus ganas de ir a Independiente . Incluso pagar el contrato pausado. Si el club no está para hacer ese gasto, está bien. Están jugando con la voluntad de un chico que quiere ir”, agregó.

“Si Independiente considera que no puede hacer el esfuerzo para cuidar la economía me parece entendible. Debieron hacer lo mismo los últimos 5 años”, fue su filoso comentario.

Marcone juega en el Elche de España (@ivanmarcone)

“A mí me llamaron por Marcone. Luego me dijeron que si podía ubicar a Lucas Romero a Xolos . Y también me preguntaron por Chuky Ferreyra, pero hoy tiene contrato. A Lucas Romero le queda un año de contrato, no puede ser a préstamo”, detalló en referencia a la dirigencia de la entidad.

“Busquen si cobré alguna comisión de Independiente en los últimos cinco años. Vendimos a Cuesta, Lucero, Aguilera y todos tuvieron ganancia. No me gusta que manoseen a los jugadores”, concluyó.

Domínguez en la vuelta a los entrenamientos les informó a diez jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta. El equipo tiene en su horizonte la Liga Profesional que comienza este fin de semana ya que fue eliminado de la Copa Sudamericana y Copa Argentina. El Rojo debutará este sábado (14.00 horas) como visitante ante San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain.

