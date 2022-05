Menotti se lamentó por el final de Maradona: “Lo escucho siempre, hablo con él muchas veces”

El ex DT de la Selección recordó a Maradona

Ya pasó casi un año y medio de la muerte de Diego Maradona, pero las heridas se mantienen abiertas. Y César Luis Menotti, Director de Selecciones de la AFA y quien hizo debutar a Pelusa en la Albiceleste (juntos ganaron el Mundial Sub 20 de 1979) se animó a expresar su dolor. En diálogo con TNT Sports y CNN Radio, el Flaco se lamentó por no haber podido ayudar al enganche, que falleció a los 60 años.

“A Diego, escuchar, lo escucho siempre, hablo con él muchas veces. Lo extraño de no tenerlo en una cancha, me despierta el sueño de la aparición de otros jugadores. Y por otro lado... A veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas. No me hago el tonto en la responsabilidad, fui el técnico que más trabajó con él, seis años trabajé con Diego. Y uno siente eso”, reveló, con pesar en su voz.

“Pero ya cuando la cosa cambió, cambió. No lo vi como en 15 años. Y para mí anda por ahí. Yo tengo el corazón muy abierto y tengo un montón de jugadores que, sin ser Diego, los tengo muy metidos, han hecho mucho por el fútbol, en un fútbol terriblemente comercial, en situaciones dificilísimas, con luchas perversas, sucumbiendo a poderes económicos, el jugador de fútbol estuvo presente siempre”, concluyó su reflexión sobre el tema.

OTRAS FRASES DEL FLACO MENOTTI

¿Boca fue un justo campeón en la Copa de la Liga?

“ Creo que Boca mereció el título , es un equipo que se fue armando. Venía con muchas dificultades y encontró un camino que todavía no le dio brillo, pero sí homogeneidad en las acciones de juego. Defiende bien . Mejoró mucho en la recuperación, apuró la gestación de juego y ha encontrado algunos definidores. Sin brillar, ha hecho un campeonato dentro lo que ha significado este torneo, que no ha sido muy relevante”.

¿Messi va a jugar en el fútbol argentino?

“Tenemos que olvidarnos ya de que vamos a traer a Messi a la Argentina. Tenemos muchos pibes jóvenes y dependerá de nosotros cómo trabajamos en los clubes para fortificar esa cantidad de chicos que juegan muy bien. No es que estamos muertos. Hay que entender qué significa un partido de fútbol. Es algo que me duele mucho. Ustedes los periodistas son bastante responsables. Siguen con un montón de frases que son incongruentes. El fútbol no es tan complejo. Tiene cuatro acciones: defender, recuperar la pelota, gestar y definir”.

La palabra que representa “lo peor del fútbol”

“Me cae muy bien la generación de entrenadores jóvenes. Son cuidadosos y respetuosos. El fútbol tiene una historia muy importante como para salir a participar de ella con mentiras. Lo peor del fútbol argentino es que a la pelota le digan balón. Mirá qué tontería. Me pone muy mal, porque la pelota y el barrio son una poesía. Quieren ser diferentes para el otro lado. ¿Cómo se puede decir balón? Una cosa de locos. Si vas a Rosario y pedís un balón te dan un chopp ”.

La misión más importante que cumplió la Selección

“La Selección tenía un objetivo: lograr la clasificación, no ser campeón del mundo. Porque para ser campeón del mundo primero tenés que llegar a competir por el campeonato. Fijate la cantidad de Mundiales para los que nos costó sangre, sudor y lágrimas clasificar. Lo primero que necesitaba la Selección era tener una relación fuerte y respetuosa del presidente de la AFA, de los entrenadores y del grupo de jugadores que ya han conformado un conjunto, no diría equipo. De ese conjunto de jugadores salió un buen equipo que logró el primer objetivo, que era el único objetivo. Y lo logró con comodidad”.

Su debilidad por Pablo Aimar

“Ahora la Selección tiene el otro compromiso: un Mundial. Scaloni ya llegó a la meta, hasta el primer sueño de un entrenador al dirigir la Selección. Pero hay entrenadores jóvenes muy buenos: Ayala, Samuel, Aimar, a quien le tengo mucho cariño. Lo veo tan dulce, tan afectivo en la enseñanza. Es el que más quiero”.

Cómo llega Argentina a Qatar 2022

“Argentina llegó al Mundial en forma contundente. Fijate lo que nos costó llegar a otros mundiales. Uno de los mejores equipos, que clasificó, era el de Bielsa. Jugaba muy bien. Llegó al Mundial y le tocó un accidente futbolístico con un partido. Yo estaba muy ilusionado con ese equipo, solidario en la entrega del entrenador y en la unidad entre los jugadores y el técnico. Estaba todo dado”.

