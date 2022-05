El Cilindro de Avellaneda volverá a ser el escenario del fútbol femenino de Racing

El equipo femenino de Racing buscará una victoria para seguir en la pelea por el título

El domingo el Cilindro volverá a abrir sus puertas. Los hinchas de la Academia tendrán la posibilidad de observar en el mítico estadio al equipo femenino, que se medirá ante Estudiantes de Buenos Aires, en el encuentro correspondiente a la duodécima fecha del torneo de Primera División.

Desde las 14:30, con entrada libre y gratuita, Racing buscará una nueva victoria con la misión de seguir en la lucha por el título. Desde el club de Avellaneda informaron que las puertas se abrirán a partir de las 13 y los accesos serán por la calle Colón 750.

El conjunto albiceleste marcha tercero con 28 puntos, detrás de la UAI Urquiza, que suma 30, y Boca Juniors, que acumula 29. Las académicas arrastran una racha positiva de nueve triunfos consecutivos, lo que representa un récord histórico para el club. En su último compromiso superó a Excursionistas 6 a 0 y la ilusión de la consagración aumenta día a día. Este torneo ya le ganó a San Lorenzo (1 a 0), a River (2 a 1) y a Independiente en el Libertadores de América (1 a 0), por lo que los clásicos se quedaron en el lado albiceleste de Avellaneda.

La única vez que se jugó con entrada libre y gratuita fue en febrero de 2020, en el recordado compromiso que Racing se impuso por 2 a 1 frente a Villa San Carlos y asistieron 5.000 personas.

Por su parte, Racing entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Cape, y lo publicó en sus redes oficiales: “Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia”.

El de Cape en la Academia es el segundo caso en el fútbol argentino después de la iniciativa que tuvo Vélez Sarsfield, que en abril que se lo dio a Naimid Cirelli.

Cape hizo el cambio de documento en diciembre porque el anterior no reflejaba su identidad de género autopercibida. En la Argentina, desde julio, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, pueden optar por una “X” en su DNI y pasaporte.

“Me trataron con mucho respeto y no me hicieron muchas preguntas, solo me pidieron el DNI con mis datos y nada más. Para mí es un montón porque yo traté de hacer esto en otros lados y siempre fui yo la que me fui acomodando a instituciones que no me querían cambiar o no me daban bola”, expresó con la camiseta albiceleste puesta.

“El que es de Racing es mi papá. Yo tengo dos hermanos también y nos hizo hinchas a les tres. Desde muy chiquita siempre vine a la cancha. Y bueno no solamente a la cancha sino que veníamos al club a hacer asados, a festejar cumpleaños, a la pileta... En mi infancia pasé mucho tiempo en el club más allá de la cancha, para mí Racing es mi familia”, contó Cape en un video que publicó la entidad de Avellaneda.

“Ahora ya tengo 31 años y seguimos viniendo a la cancha con mis hermanos y mi papá, esa es mi historia. Era un planazo de chiquites venir. Cuando nací mi papá me hizo socia pero a los 7 u 8 años ya no pudo pagar más la cuota. A los 15 me asocié de nuevo. No podía no ser socie. Para mí Racing es sinónimo de familia y de sentido de pertenencia”, relató.

Ahora, Cape está feliz de poder tener su carnet de socie. “Que Racing haya sido tan simple y tan humano es muy emocionante y estoy feliz”, concluyó.

La entidad de Avellaneda publicó la iniciativa en sus redes sociales

