Sebastián Battaglia fue autocrítico del juego de Boca Juniors, pero valoró la victoria: “Somos justos finalistas”

*Battaglia habló en conferencia de prensa tras la clasificación de Boca Juniors

Este sábado Boca Juniors venció por penales a Racing en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y se convirtió en el primer finalista del torneo. Luego de haber atravesado un momento turbulento hace algunas semanas, cuando los resultados y el rendimiento no acompañaban al equipo, el entrenador Sebastián Battaglia quedó a un partido de alzarse con un nuevo título y por eso se mostró contento en la conferencia de prensa.

El técnico reconoció que el Xeneize no tuvo su mejor versión, sobre todo en la etapa inicial, cuando la Academia lo complicó con la presión alta y le generó varias ocasiones de gol: “Hay que corregir las cosas que se hacen mal y seguir manteniendo las que se hicieron bien, hoy había un rival enfrente muy intenso. En el primer tiempo no pudimos conectarnos y no tuvimos la manera de crear lo que veníamos haciendo”.

En este sentido explicó que en el entretiempo le pidió a sus dirigidos que recuperen la mitad de la cancha: “Necesitábamos tener más intensidad en el medio, pero no pudimos encontrar en ese primer tiempo con esas ganas de querer jugar, de ganar los rebotes, ellos nos superaron en esa parte”. Asimismo, agregó: “En el entretiempo corregimos más que nada que necesitábamos tener más presencia e intensidad principalmente en a mitad de la cancha y manejar un poco más la pelota. Situaciones claras no hemos podido tener, es la realidad, tenemos que mejorar en esas cuestiones”.

*Battaglia reconoció que en la etapa inicial fue superado por Racing

Boca completó los 90 minutos sin patear al arco contrario, lo cual parece haber preocupado a Battaglia. Sin embargo, al ser consultado por la diferencia de juego entre ambos equipos, sacó pecho: “A Boca hay que respetarlo siempre, después quien juega mejor o peor, díganlo ustedes. Boca está para decir presente en el momento que lo tiene que decir y por eso es finalista”.

“Somos justos finalistas, venimos en levantada en cuanto al juego, hoy quizás dimos un pasito atrás en algunas cosas, pero hay un rival que también te juega”, insistió el técnico que ahora deberá planear el duelo ante Corinthians por la Copa Libertadores que disputará el martes en La Bombonera.

Con respecto al hecho de haberse enfrentado a Fernando Gago, su ex compañero en Boca Juniors, Battaglia contó qué le dijo en el abrazo que se dieron: “Lo fui a saludar y le dije que siga haciendo las cosas que viene haciendo porque los resultados están a la vista”, reconociendo así el buen juego de Racing en el torneo, que se despidió pese a no haber perdido ningún partido.

Ahora, el Xeneize deberá enfocarse en el choque contra Corinthians y luego, el próximo fin de semana, se enfrentará al ganador de la semifinal entre Tigre y Argentinos Juniors que se jugará mañana en el estadio de Huracán.

