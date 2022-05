La tierna reacción del nieto de Gabriel Batistuta frente a una escultura del histórico goleador

La reacción del nieto de Batistuta al ver la estatua del emblema de la Selección

Gabriel Batistuta es uno de los emblemas de la selección argentina. Goleador histórico de la Albiceleste durante muchos años hasta que Lionel Messi le sacó el primer lugar de la tabla, fue una pieza fundamental del combinado nacional durante la década del 90 y también brilló en el fútbol europeo, sobre todo en Italia.

En la actualidad, Batigol disfruta de sus grandes pasiones. Su familia y el golf, el deporte que adoptó cuando todavía era una estrella mundial y el que ahora lo mantiene activo y compitiendo en diferentes partes del mundo. Pero si nos referimos a sus seres queridos, uno de ellos fue protagonista de un video que se viralizó en las redes sociales.

Lautaro de casi 2 años, que es el primer nieto de Batistuta e hijo de Lucas, el segundo de descendiente que tuvo el ex delantero con su esposa Irina, protagonizó un divertido momento en una plaza de Reconquista. En las imágenes que el ex jugador subió a su cuenta se puede ver al pequeño ir corriendo hasta la escultura.

Una vez que llegó al lugar, el niño se paró en la placa que detalla el homenaje al histórico número 9 del seleccionado argentino, lo señala y le dice: “Abueloooo”, con la intención de que este le conteste. Una voz femenina que aparece en el video le responde entre risas: “No te da pelota el Abu”.

Batistuta junto a su escultura en Reconquista (@gabrielbatistutaok)

El video, que sumó miles de reproducciones, estuvo acompañado por una tierna frase que publicó Batistuta. “El Abu no me contesta!!! Mi primer nieto Lautaro me hace caer una lágrima cada tanto!!!”, escribió el ex futbolista de 53 años que deslumbró al mundo del fútbol con sus conquistas en la Fiorentina, la Roma, el Inter de Milán y en sus comienzos con la camiseta de Boca Juniors.

¿Dónde está ubicada esa imagen caricaturesca del 9 de Argentina que jugó tres Copas del Mundo? En noviembre de 2018, la municipalidad de Reconquista, su lugar natal, inauguró oficialmente el Paseo de las Esculturas en Plaza 25 de Mayo. Este nuevo espacio cuenta con caricaturas en tamaño real de los deportistas locales como el propio Batistuta, Ángel David Comizzo y Eduardo Andrés Maglioni, a cargo del artista plástico Marcelo Cuello.

En aquella noche de primavera, a Gabriel Omar se lo vio emocionado por el homenaje y aprovechó para destacar el significado de ser inmortalizado en su ciudad. “‪Fue importante para mí este “mimo” que me brindaron anoche en la querida Plaza 25 de Mayo. Agradezco a las Autoridades Municipales, vecinos y amantes del fútbol de Reconquista por este reconocimiento junto a Ángel David Comizzo y Eduardo Maglioni. Ser parte del Paseo de las Esculturas es un orgullo para los tres que dimos todo por este hermoso deporte. ‬Extiendo el saludo y felicito a los artistas que lograron estas fantásticas obras en el denominado Rincón de las Caricaturas. Ojalá que sirva para nuestros jóvenes deportistas del norte de la provincia, que más allá del talento, con esfuerzo y profesionalidad se puede llegar. Deseo de corazón que estas esculturas los entusiasme a trabajar sin olvidarse de la educación escolar”, escribió Batistuta.

El Bati es un emblema de la selección argentina (@gabrielbatistutaok)

