“Yo no elegí azul”: el insólito capricho de Mariano Andújar con el árbitro en el sorteo de los penales entre Estudiantes y Argentinos

El enojo de Andújar con el árbitro Echenique

Argentinos Juniors dio el golpe en La Plata. Eliminó a Estudiantes, que había terminado como líder de una de las zonas de la Copa de la Liga, en la tanda de penales tras igualar 1-1 y se clasificó a las semifinales del torneo. Ahora le tocará enfrentarse al sorprendente Tigre, que también sacó a un peso pesado como el River de Marcelo Gallardo.

Pero antes de lo que fue la definición de los 12 pasos que le permitió avanzar al Bicho de la Paternal, se produjo una discusión entre Mariano Andújar y Fernando Echenique. Una vez dispuestos a realizar el sorteo para dictaminar en qué arco se hacían las ejecuciones y qué equipo era el que iba a empezar pateando, el arquero del Pincha le dejó a Fausto Vera, capitán de la visita, elegir el color de la moneda para resolver lo primero.

El referente de Estudiantes ganó ese sorteo y eligió el lugar. Acto seguido, el árbitro, al ver que ninguno se decidió a elegir, estableció que Argentinos era verde y los locales, azul. Una vez que la moneda cayó en el césped, Vera ganó el sorteo y Echenique estableció que la visita se encargaría de ejecutar en primera instancia, lo que generó el enojo del emblema del conjunto platense.

“Por qué, si vos no me dejaste. Yo no elegí azul. No, no, no, no. Hacelo otra vez”, le dijo Andújar, mientras Echenique intentaba calmarlo. “Yo no elegí azul”, volvió a repetir el capitán de Estudiantes. Y luego agregó: “No, pará, a dónde vas”, mientras intentaba que el árbitro no le diera la espalda y le contestara.

Andújar se quejó tras la resolución del árbitro Echenique

Por último, antes de dirigirse al arco elegido para la definición, el arquero dijo: “Si vos tiraste la moneda, tirala bien, porque me vas a elegir el color vos. Pero por qué me vas a elegir el color vos”. A lo que Echenique soltó un “vamos” y repitió “Vení, Mariano, vení”. Luego de eso, los dos se fueron caminando hacia el lugar donde se ejecutaron los penales.

En lo que respecta al partido que se jugó en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, los locales pegaron primero de la mano de un intratable Mauro Boselli, que aprovechó una jugada aislada para anotar su gol número 10 en el campeonato. Ya en la segunda mitad, Fausto Vera logró el empate para el Bicho, que tuvo un hombre menos desde los diez minutos del complemento por la expulsión de Alejandro Galarza.

Ya en los penales, Zuqui fue el primero que falló para Estudiantes, tras tirar el disparo por encima del travesaño. A continuación, Reniero tenía la chance para sacar una ventaja, pero también fue desviado. Luego de las anotaciones de Orozco y Vera, fue el turno de Jorge Morel para estirar la definición a una ejecución por lado, pero ahí fue donde aparecieron las manos de Nahuel Lanzillota, que se convirtió en el héroe de la clasificación para el equipo de Gabriel Milito.

