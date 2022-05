La contundente frase de Sebastián Battaglia tras el triunfo ante Defensa: “Fue el partido más completo de Boca en el año”

Como era de esperarse, Sebastián Battaglia expuso el orgullo que le generó la actuación de Boca ante Defensa y Justicia, en el triunfo 2-0 en la Bombonera para clasificarse a las semifinales de la Copa de la Liga: “Nos vamos muy conformes”. Y después, pese a no querer afirmar que fue el mejor partido de su equipo en lo que va del año ya que valoró otros buenos rendimientos, declaró: “ Fue el partido más completo . Generamos, nos llegaron poco, mantuvimos el arco en cero y estuvimos concentrados en todo momento”.

Para el líder del cuerpo técnico azul y oro están encaminados a esta altura de la temporada con lo que él pretende dentro de la cancha: “La idea que tenemos la vamos encontrando en estos últimos partidos, la pudimos llevar a cabo y eso me deja tranquilo”. Y amplió: “Nosotros sabemos a qué queremos jugar, que algunas veces nos salga nos pone muy contentos; quizás en otras no salió, pero nunca dejamos de intentarlo. Cuando uno toma confianza y tiene confianza en sus compañeros y cree en lo que hacemos, se fortalece con eso. Entonces mantenemos esa idea. A partir de ahí esperemos que los resultados nos sigan acompañando”.

Como acostumbra, no se apresuró en pensar en el siguiente objetivo: “Mañana me pondré a pensar en Racing, hoy estamos disfrutando lo que fue el partido nuestro”. Aunque un rato más tarde le dedicó algunas palabras a su ex compañero Fernando Gago, estratega de la Academia, y a los suyos: “Nos vamos a volver a ver, hace rato que no lo veo a Fernando ni a (Federico) Insúa, que trabaja con él. Racing tuvo un muy buen torneo, invicto, ganó su zona. Encontró una manera de jugar y va a ser lindo volver a verlos”.

En cuanto al desarrollo del juego, Battaglia precisó: “Hicimos cosas que ya veníamos haciendo y nos han dado resultado. Hoy lo hicimos en gran parte del partido, fuimos protagonistas, mantuvimos el arco en cero que es importante. Nos vamos contentos por eso. Buscamos el funcionamiento día a día, jugadores que puedan rendir, tener soluciones en el banco y que se sientan parte del equipo y el grupo. Que cada uno que entre, rinda igual o mejor que el que sale. De esa manera se forman los grandes equipos”.

Por último, les envió un mensaje a los fanáticos, que se ilusionan con otro título local: “Les doy las gracias, no hace falta que uno diga lo que es el hincha de Boca, que está completamente loco. Siempre va a estar ahí, alentando para que el equipo tenga su apoyo en todos lados. Lo vivimos cuando vamos al interior u otro país. Tratamos de darles alegrías a ellos”.

