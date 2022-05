Patada sin pelota y “cortito” antes de irse: escandalosa expulsión de Pablo Pérez en la eliminación de Newell’s de la Copa de la Liga

*Pablo Pérez no aguantó la bronca y pisó a Alemán

La Copa de la Liga Profesional vivió un domingo apasionante con la definición de los últimos dos clasificados de la Zona A a los cuartos de final del certamen doméstico. Uno de los platos principales tuvo a Gimnasia de la Plata derrotando por 3-1 a Newell’s Old Boys con doblete de Ramón Sosa, Eric Ramírez y Pablo Pérez. El capitán del conjunto rosarino arrancó el duelo de la mejor manera abriendo el marcador pero lamentablemente le dieron vuelta el partido y terminó expulsado.

A los 11 minutos de la segunda mitad y con el marcador con el resultado que sería el final más tarde, Brahian Alemán cayó al suelo luego de una falta que hicieron en conjunto Pérez y Julián Fernández. Cuando el talentoso volante uruguayo tocó el césped, el mediocampista de la Lepra le tiró una patada extra que el árbitro Andrés Merlos visualizó. La primera intención de quien portaba el brazalete de capitán en Newell’s fue ir a levantar a su adversario pero ya era demasiado tarde: los futbolistas del Lobo llegaron para armar un tumulto.

Hasta los arqueros Iván Arboleda y Rodrigo Rey se sumaron al caos que se generó en uno de los costados de la mitad de la cancha. Empujones, insultos y agresiones se vieron en el campo de juego del Bosque hasta que la autoridad máxima logró calmar las aguas y tomar la decisión de mostrarle la tarjeta roja a Pablo.

El momento más tenso en el duelo entre Gimnasia y Newell's (Foto: @fotobairesarg)

Sin embargo, el enojo no terminó ahí: Pérez le iba a entregar la cinta a uno de sus compañeros cuando escuchó unas palabras de Cristian Tarragona, pegó media vuelta para ir a enfrentarlo y meterle un “cortito” que no llegó a destino. El jugador de Gimnasia automáticamente puso sus manos detrás de la espalda en signo de que no hizo nada y no recibir ninguna tarjeta por parte de Merlos. Finalmente, Cristian Lema se engargó de acompañar al volante hasta el túnel que se dirigen a los vestuarios.

Más allá del resultado a favor del cuadro platense, ninguno de los dos equipos logró ingresar a los cuatro primeros puesto y fueron eliminados de la Copa de la Liga. Por algunos instantes, el Lobo estaba emparejado con Estudiantes para disputar la siguiente ronda pero los goles de Defensa y Justicia y Argentinos Juniors lo desplazaron a la quinta posición que los dejó fuera de los ocho mejores clubes del certamen.

EL RESUMEN DE GIMNASIA 3 - 1 NEWELL’S

