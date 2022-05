Qué dijo Dalma Maradona tras la polémica subasta de la camiseta que su papá usó ante Inglaterra en el Mundial de México 1986

La actriz y conductora había denunciado que la casaca no era la del segundo tiempo ante Inglaterra

Finalmente, la camiseta que lució Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 marcó un nuevo récord. La oferta final por la casaca que el Diez cambió con Steve hodge fue de 7.142.500 libras (USD 9,2 millones), según le informó a Infobae la casa de subastas Sotheby’s.

El sitio oficial aún no publicó los datos sobre quién se quedó con este tesoro (aunque en estos casos suelen resguardar su identidad). A pesar de que la puja se abrió el 20 de abril, fue en los últimos cinco minutos en la que tomó un ritmo vertiginoso, al punto que se realizaron no menos de cinco nuevas ofertas que llevaron al monto definitivo por las nubes.

Para tener noción de la cifra que se pagó, el récord hasta hoy pertenecía a una camiseta de los Yankees de Nueva York que utilizó el mítico beisbolista Babe Ruth durante el lapso 1928-1930: se vendió en USD 5,64 millones en una subasta el 15 de junio de 2019. Maradona hizo añicos esa cifra y levantó la vara a un nivel impensado.

Un argentino participó de la compulsa y estuvo a punto de quedarse con la pieza. Se trata de Marcelo Ordas quien posee la colección de casacas de fútbol más grande del mundo. Pese a los esfuerzos (incluso contó con el respaldo de la AFA), este fanático no pudo quedarse con la reliquia de Maradona: “Pensé que la ganábamos porque detrás de mi hay mucha gente que acompañó esta cruzada. El sueño nos movilizó a estar acá en Londres. Estoy triste por no poder llevarla a casa para compartirla con todos los argentinos. Del otro lado había gente de Medio Oriente con muchos más recursos económicos, no con más recursos históricos y pasionales como los nuestros”, dijo en Radio Metro. quedó a 17 segundos de alzarse con el manto sagrado.

Precisamente en Radio Metro es co-conductora Dalma Maradona, hija del astro, quien había denunciado en su momento que la casaca por la que hubo tamaña puja en realidad no es la del segundo tiempo, la que Diego usó al momento de crear “la Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”. “Hay una camiseta del primer tiempo y otra del segundo. (Hodge) está mintiendo. Cualquiera que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie”, refutó . Sus palabras fueron respaldadas por su mamá Claudia Villafañe.

La casa de subastas, ante el sismo que generó el testimonio de Dalma, le realizó un estudio denominado “Resolution Photomatching”, comparando imágenes de la prenda que usó en la segunda etapa aquel 24 de junio con la casaca en cuestión. “Los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta”, son algunos de los fundamentos que llevaron a Sotheby’s a garantizar que la prenda es la que usó en su pico de inspiración.

El programa radial “Un día perfecto”, donde está la heredera de Diego, comenzó precisamente comentando la noticia de la subasta, basándose en el caso Ordas. “Quiso comprar la camiseta de tu papá. Me da pena, estuvo a 17 segundos de llavársela, 7 palos y medio ofreció. Y apareció un árabe”, fue el pie para Dalma.

“Podrían haber mandado cualquier cifra que el árabe iba a llegar e iba a poner otra más alta”, se lamentó. “Ya se va a inventar algo que reemplace al petróleo y vas a salir a laburar, árabe”, bromeó uno de sus compañeros.

Eso sí, aún sin puntualizar de nuevo sobre el tema, la hija del Diez sostuvo su postura. “La terminó comprando en casi 9 millones de dólares, vos ya dijiste lo tuyo, Dalma, después si la gente quiere comprarla igual, bueno”, se escuchó en la mesa. “Yo ya dije... Es re importante también”, no le quitó mérito a la revolución que se generó alrededor de la pieza.

Y convocó un recuerdo feliz: el día que Maradona se puso al frente de una subasta. “En “La Noche del Diez habían hecho por cada programa una obra de arte, a lo último hicieron una subasta a beneficio y le habían pedido ami papá que hiciera la conducción. Porque hacía eso, decían 5.000 y él decía ‘daaale, ¿en serio?’. Y te convencía para subir. Terminaron comprando de todo. A mi papá le habían dicho ‘vos andá y sacales todo’”, evocó Dalma.

