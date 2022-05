10 frases de Claudio Borghi: lapidaria sentencia contra el público francés por los silbidos a Messi y el consejo para Battaglia en Boca

Claudio Borghi defiende a Leo Messi de los silbidos y afirma que los franceses no tienen una tradición futbolística

Fiel a su costumbre Claudio Borghi volvió a hablar sin pelos en la lengua. Se distingue con sus frases como lo hizo en sus años como jugador, en especial en Argentinos Juniors, donde se consagró como jugador y técnico. En esta oportunidad, el ex volante de creación defendió a Lionel Messi por los silbidos que recibió de los aficionados del PSG y también opinó sobre lo que atraviesa Sebastián Battaglia como entrenador de Boca Juniors, un puesto que el Bichi supo ocupar en una temporada.

Para Borghi “es una injusticia pensar que si Messi no gana el mundial, no será el mejor de la historia”. Además, subrayó: “Messi es un tipo totalmente atípico, para lo que es una estrella de fútbol. Es calmado, no se lo ve nunca en problemas. No se parece a muchos grandes jugadores que después de conseguir un poco de fama, se mete en los ruidos que en los silencios”.

“Es tan difícil saber cómo piensa Messi, porque son tipos tan especiales y tan poco comunes que uno a veces no tiene la posibilidad de ponerse en su lugar, porque nuestras vidas son totalmente distinta a la de ellos”, aseguró en una entrevista con Súper Deportivo (Radio Villa Trinidad 97.9).

Borghi esperaba que Lionel Messi emigre a otra liga antes que la francesa (REUTERS/Christian Hartmann)

Borghi también reconoció pensó “que Messi se iba a ir a un país con una tradición futbolera mas grande” y que “lo veía en Inglaterra”. Además sostuvo que “en el PSG la obligación más grande que tenía era ganar la Champions y eso no se logra solamente con dinero”.

Luego de la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la Champions League, la mayoría del público parisino les mostró su descontento a sus jugadores y en el primer partido tras la derrota con los españoles, salvo Kylian Mbappé, el resto no se salvó de los abucheos y silbidos. Sobre el tema, Borghi aseguró: “Comprendo los silbidos a Messi, porque hay mucha gente que no sabe de fútbol y cree que en el silbido esta la expresión de un mal rendimiento, pero ni siquiera llega a entender lo que quiere hacer el tipo. Todo lo que no se entiende se crítica. Creo que los franceses no se destacan por tener una trayectoria en el fútbol mundial importante. Tuvieron buenos jugadores: Zidane (Zinedine), Platini (Michel), fueron campeones del mundo, pero normalmente son equipos que no tienen tradición y la gente tampoco se destaca por tener una tradición futbolera. Entonces no hay nada mejor que criticar a uno bueno, cuando no lo entiendo y se sienten importantes criticando a alguien importante. Hay mucha gente que va a una cancha a silbar, protestar e insultar y después en el día a día se da cuenta que a la persona que silbó es un fuera de serie, y esta muy lejos de entender y hacer lo que el jugador hace”.

Claudio Borghi opina sobre Sebastián Battaglia y explica por qué Boca Juniors no es un buen club para debutar como entrenador

Por otro lado, el Bichi conoce bien el mundo Boca Juniors ya que fue entrenador en la temporada 2010/2011, en la que no pudo ser campeón. Sobre qué le aconsejaría a Sebastián Battaglia, indicó: “Lo único que puedo decirle a Battaglia que para debutar como técnico, Boca no es un buen lugar. No es el mejor lugar para hacerlo. Quizás hubiera sido recomendable otra experiencia previa. La mirada del ex jugador es muy diferente a la mirada del entrenador. Quizás su espalda deportiva en el club, le permite estar un poco más estable que a otros que vinimos de afuera y que de pronto, tenemos que sufrirlo un poco mas”. Vale mencionar que Sebastián Battaglia tuvo un breve paso como técnico de Almagro en el ascenso argentino.

MÁS FRASES DE BORGHI

Fuga de cracks. “Muchas veces me pregunto en amigos ¿Qué sería del fútbol sudamericano, si contáramos con todos los jugadores que se llevan? Se dice que el mejor fútbol del mundo, generalmente es el más caro y se llevan todo lo que pueden como España, Alemania e Inglaterra”.

Liga argentina. “Me cuesta entender que el fútbol argentino tenga demasiados equipos en primera división y no todos tengan el mismo nivel para competir. Hay una desigualdad muy clara. Hay planteles que arman lo que quieren y otros los que pueden y ahí radica la diferencia. Para explicarlo mejor: a un River que le expulsan dos jugadores, sigue estando mejor armado que a un Patronato que tiene todo su plantel a disposición”.

Elogio a River Plate. “Me conmueve de este River que son jugadores livianitos físicamente, porque son ágiles y tienen mucho despliegue, que antes no había. Tiene claridad en su forma de jugar, a un toque, pelota al espacio, la banda izquierda me parece mucho mas importante que la banda derecha. Tiene un ‘9′- Álvarez- atípico, que corre mucho más de lo que uno está acostumbrado a que lo haga un “9″. Gallardo es un muy clarito e inteligente. Lo mejor que tiene es que lee muy bien los partidos”.

Marcelo Gallardo. “Fui a ver el River-Boca, y había que buscar mucho tiempo atrás que a un entrenador lo ovacione toda la cancha, como sucedió ese día con Gallardo”.

