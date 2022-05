El VAR en el ojo de la polémica: críticas y respaldos de los protagonistas del fútbol argentino

El VAR debutó en el fútbol argentino hace un mes (Fotobaires)

Después de su debut del 31 de marzo en la victoria de Aldosivi ante Colón, por 3 a 1 en Santa Fe, el VAR cumple un mes en el fútbol argentino. Las polémicas forman parte del menú de cada fin de semana y entre los protagonistas las voces están bastante divididas. Están los que piden “tener un poco de paciencia” para ir “corrigiendo cosas”, como Marcelo Gallardo, y los que se muestran en contra de la herramienta tecnológica como Sebastián Villa. “No sé para qué está el VAR. Dicen que revisan y revisan, pero nunca hacen nada”, protestó el delantero de Boca.

A diferencia de Villa, Sebastián Battaglia realiza una crítica más coyuntural del VAR, vinculada con jugadas puntuales en las que el técnico de Boca considera que su equipo fue perjudicado. “En el partido contra Lanús, el VAR tendría que haber revisado el remate de Fabra que dio en la mano de Ángel González. Contra Vélez hubo un penal de Lautaro Gianetti a Villa y no lo cobraron. Y la mano de Varela por la que protestó Vélez no fue penal porque la pelota había salido. El VAR nos viene perjudicando”, se queja Battaglia, ubicado nuevamente en el ojo de la tormenta tras la caída ante Corinthians por la Copa Libertadores.

Israel Damonte, el entrenador de Sarmiento de Junín, tiene sensaciones encontradas con el VAR. Por un lado, defiende el sistema: “Está bueno cuando salen tiros para el lado de la justicia. Por ejemplo, cuando se anula algún gol porque el que convirtió estaba en posición adelantada. Esas cosas le dan más justicia al fútbol”. Con todo, Damonte también le ve contraindicaciones al VAR. Por caso, no le gusta la excesiva cantidad de tiempo que muchas veces demoran los árbitros en tomar las decisiones. “Hay partidos en los que tardan mucho para definir qué pasó con alguna jugada. Un día va a morir alguno en esas esperas”, exageró con una sonrisa.

* Uno de los problemas que tuvo el VAR: se tildó y demoró más de 10 minutos en resolver una jugada

Más allá de que cree que hay aspectos por ajustar, Sergio Rondina vio con buenos ojos la llegada de la tecnología para ayudar a los árbitros. “Mi opinión sobre el VAR es más positiva que negativa. Obviamente que hay cosas que son de interpretación del árbitro y de la gente que maneja el VAR. Creo también que les sigue faltando tecnología, les siguen faltando cámaras a la altura de las áreas para poder tener más claras las jugadas del offside. Y después siempre va a quedar la duda en jugadas muy milimétricas de la posición del defensor o del delantero, pero en líneas generales mi opinión sobre el VAR es positiva porque ayuda a corregir errores. Cuando las jugadas que terminan en gol son claras, me parece que se tendría que tardar menos en las revisiones más allá de que tenemos en claro que se revisa desde el inicio de las jugadas. Pero si lo tengo que resumir, estoy a favor del VAR”, sostuvo el director técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero en diálogo con Infobae.

Paolo Goltz, referente del plantel de Colón de Santa Fe, también tiene una mirada favorable de la herramienta que en el fútbol argentino se puso en marcha en la octava fecha de la actual Copa de la Liga. “Estoy a favor del VAR, más allá de que a veces también le veo equivocaciones. El concepto es que se achican los márgenes de error gracias a la tecnología. Los árbitros se van a seguir equivocando, pero la idea es que cada vez vayan mejorando más y soy optimista en ese sentido”, afirmó el ex defensor de Huracán y Boca, entre otros clubes.

Parado en la vereda de enfrente, Alejandro Medina, arquero de Arsenal, no está a gusto con el desembarco del VAR en el fútbol argentino. “El VAR no me gusta. Creo que está de más y en lo personal trato de pensar en que no está. El VAR saca de contexto muchas jugadas. Pareciera que estamos viendo tenis y que nos quieren imponer el Ojo de Halcón. El VAR le quita picardía al fútbol y eso es algo que no debería perderse”, argumentó Medina y a la vez defendió a los árbitros: “Las fallas son comunes y en ese sentido hay que ser más comprensivos con quienes toman las decisiones”.

Para Julio César Falcioni, el VAR puede ser muy útil pero también perjudicial. “Yo valoro el VAR, pero tiene que ser parejo para todos. A nosotros, por ejemplo, nos perjudicó en el partido contra Huracán. No sabemos qué cobraron en el gol que le anularon a Wanchope Abila en ese partido y la verdad es que ese gol nos hubiera venido muy bien para tratar de entrar entre los cuatro primeros. Ese día, a nosotros nos perjudicaron claramente. Pero no queda otra que seguir trabajando”, indicó Falcioni en alusión a aquel encuentro, que finalizó 1 a 1.

Al igual que Gallardo, Rondina y Goltz, entre otros actores de la industria del fútbol, el presidente de Sarmiento de Junín, Fernando Chiófalo, le levantó el pulgar a la tecnología aplicada al fútbol. “El VAR le da más justicia al fútbol. Es una opinión personal y hay que estar preparados para todo, sabiendo que a veces los fallos serán a favor y a veces, en contra”, aseguró Chiófalo.

Tal como ocurre en el resto del mundo, el VAR suma partidos y polémicas también en el fútbol argentino. Las voces chocan de frente en algunos casos, pero en líneas generales se percibe una inclinación positiva para el desembarco del VAR. En cualquier caso, la cuestión de fondo no cambiará: el VAR llegó para quedarse y el desafío de todos pasará por adaptarse a convivir con él.

