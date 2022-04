La dolorosa confesión de una ex figura del Manchester United: “He vendido drogas y he comido de la basura”

Patrice Evra levantó 15 trofeos con la camiseta de Manchester United (Action Images)

Patrice Evra supo brillar en el Manchester United y convertirse en una estrella del fútbol mundial. En su paso por el club británico entre 2005 y 2014 ganó 15 títulos bajo el mando de Sir Alex Ferguson y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la afición roja por su carisma dentro y fuera del campo de juego. Pero antes de ser una estrella, el francés había vivido en carne propia el dolor de no tener prácticamente nada.

Durante su participación en el programa Freeze the Fear de la BBC One el ex futbolista confesó que durante su infancia tuvo que recurrir a métodos poco gratos para poder comer. “He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto”, dijo durante una consiga en la que estaba obligado a contar dos verdades y una mentira de su vida. Su respuesta, reveló la verdad: “No vendía televisores”.

Al ser consultado sobre aquella etapa de su vida, explicó que cuando era menor de edad su padre abandonó a su madre y a sus 25 hijos. Así, junto a sus 24 hermanos se las rebuscaban para poder llenar sus estómagos y hubo días que aceptó vender droga en la vía pública para poder ganar algo de dinero. Además, solía ir a la puerta de los restaurantes para aprovechar sus desperdicios: “A veces, a medianoche, cuando tiraban los ‘Big Mac’ fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Suplicar frente a la tienda era lo normal. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos”.

Sin dudas su vida cambió cuando el humilde Sport Club Marsala del ascenso italiano le abrió las puertas. “El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi madre y le dije: ‘Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro. Ese es mi mejor recuerdo”.

El resto de la historia es conocida. Luego de una temporada como profesional en ese equipo, dio el salto al Monza y para el año 2000 ya era parte del Niza de Francia. Tras brillar en el Mónaco y recibir las primeras convocatorias para la selección de Francia, llegó al United en donde se convirtió en una estrella y ganó 15 trofeos, incluida la Champions League 2007/08 junto a figuras como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Carlos Tevez y Wayne Rooney, entre otras.

Patrice Evra junto a Cristiano Ronaldo, su ex compañero (Reuters)

En octubre del año pasado, en una entrevista con The Times, Evra había revelado otro episodio oscuro de su joven vida: a los 13 años fue abusado por un maestro de la escuela. “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”.

El secreto lo mantuvo hasta los 40 años, cuando se lo contó a su familia: “Evidentemente mi madre se quedó muy impactada. Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo. Solo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho. Fue un momento difícil para mí”. Su único dolor sobre su silencio es no haber podido hablar cuando a la edad de 24 años fue citado por la Justicia que investigaba casos de pedofilia vinculados a ese profesor. Su miedo y el hecho de que su carrera deportiva estaba empezando a dar grandes frutos le impidieron referirse al tema.

Arrepentido de no haber elevado la voz antes para ayudar a mucha gente, Evra concluyó aquella entrevista con un sentido mensaje: “Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo”.

