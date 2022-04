El comunicado de Marcelo Tinelli en medio de los rumores de renuncia a San Lorenzo: “Voy a tomar la decisión más conveniente para el club”

Marcelo Tinelli se pidió licencia el año pasado a su cargo de presidente de San Lorenzo (Foto: NA)

La vida política de San Lorenzo vive horas agitadas después de la aparición de rumores de renuncia de Marcelo Tinelli a la presidencia del club, teniendo en cuenta que hace casi un año que pidió la licencia a su cargo pero todavía no oficializó su posición definitiva en la estructura dirigencial. El conductor televisivo y empresario salió a hablar ante estas versiones y aclaró su panorama.

“San Lorenzo es mi vida, mi familia, y representa el amor de millones de personas. En los próximos días voy a estar tomando la decisión más conveniente para el presente y futuro del club. Abrazos” , escribió en su perfil de redes sociales. El mensaje deja la puerta abierta a conocer su posición definitiva sobre el tema en el corto plazo.

El mensaje de Marcelo Tinelli en medio de los rumores de renuncia

El dirigente de 62 años se había corrido momentáneamente del puesto principal del Ciclón en mayo del año pasado cuando pidió licencia y dejó al vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor al mando de la entidad, aunque secundado por Matías Lammens, quien luego de dos períodos como máxima autoridad apareció en la lista oficialista como Vice 2° ya que optó por dar un salto a la política nacional (actualmente es ministro de Turismo y Deportes de la Nación).

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron. Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, había dicho Tinelli por entonces en los argumentos sobre su determinación de pedir licencia.

Tinelli, quien estuvo como vicepresidente de Lammens entre 2012 y 2019, había llegado al sillón principal de Boedo en diciembre del 2019 cuando un 80% de casi 15.000 socios lo apoyaron en unas elecciones récord para la entidad.

Los malos resultados deportivos y las amenazas a su familia lo habían terminado de empujar a tomar esta decisión. A poco de cumplirse un año de la licencia, el rumbo futbolístico de la entidad no mejoró: Pedro Troglio renunció al cargo de entrenador que asumió en este 2022 tras perder en Copa Argentina ante Racing de Córdoba y actualmente el banco de suplentes está liderado por el interino Fernando Berón, aunque ya el Ciclón no tiene chances de avanzar a la Fase Final de la Copa de la Liga.

A lo largo de este 2022, el equipo apenas ganó dos partidos oficiales, perdió seis y empató en cinco oportunidades. En medio de estos rumores de renuncia de Tinelli, el equipo se presentará en Rosario ante Newell’s por una nueva fecha de la Copa de la Liga tras haber sido derrotado por Patronato en el Nuevo Gasómetro el último fin de semana. Con 11 puntos, San Lorenzo está 10° de 14 equipos en la Zona 1.

Cabe destacar que Tinelli viene de iniciar su desvinculación del cargo principal en la Liga Profesional. El 24 de diciembre del 2021, tras una presentación de frentes opositores a su gestión en el organismo que regula el fútbol de primera, el empresario denunció una “desestabilización institucional” y “un golpe artero” a su mandato. Algunos días más tarde convocó a elecciones en la LPF.

Sin embargo, en los primeros días de abril la Justicia dispuso que la AFA intervenga la Liga Profesional por un plazo de 90 días mientras se define el futuro de esa entidad.

