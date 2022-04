Los dos goles de Eduardo Salvio en el triunfo de Boca: “Por lo que viví estos días, necesitaba una alegría así”

*Las declaraciones de Eduardo Salvio tras el triunfo de Boca Juniors

Este sábado Boca Juniors venció 2 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y pudo volver a festejar en la Copa de la Liga, luego de cuatro empates consecutivos. El equipo de Sebastián Battaglia se impuso por los goles de Eduardo Salvio, quien no jugaba desde la victoria ante Always Ready en la Copa Libertadores por haber sido protagonista de un violento episodio con su esposa y madre de sus hijas, Magalí Aravena.

El ex jugador de la selección argentina marcó los dos tantos esta noche y lloró después de convertir el primero de ellos, cuando apenas iban dos minutos de partido: “Por todo lo que estuve viviendo estos días, necesitaba una alegría así. Estoy contento por los goles y por la victoria”, declaró después del final del encuentro en diálogo con Fox Sports Premium.

El futbolista con pasos por Atlético de Madrid y Benfica enfrenta una causa bajo la carátula de “lesiones en contexto de violencia de género”, cuya investigación está en una Fiscalía Especializada en Violencia de Género por lo ocurrido durante la madrugada del 14 de abril. Las cámaras de seguridad de Puerto Madero captaron el momento en el que se ve al jugador a bordo de su camioneta y a su ex pareja colgada de la puerta del acompañante, en lo que parece ser una discusión. En ese momento, se observa que Salvio aceleró marcha atrás para salir del lugar y arrastró por la calle varios metros a Aravena, quien resultó lastimada.

*Eduardo Salvio abrió la cuenta a los dos minutos de juego

*En el complemento, estampó el 2-1 para Boca Juniors

Según pudo saber Infobae, el Toto, en su declaración, sostuvo que su esposa lo venía amenazando y no aceptaba la separación, que se produjo hace aproximadamente 20 días. Y que las hostilidades recrudecieron con la nueva relación con Sol Sheckler. El ex Lanús señaló que el hecho se inició a partir de la publicación en redes sociales de una foto del asado que estaba compartiendo con la mencionada mujer, amigos y familiares. El hecho continuó con la aparición de Aravena en el lugar, de madrugada, cuando estaba saliendo del auto para llevar a una de las presentes a su casa.

El 10 de Boca Juniors ya se había referido al asunto a través de unos mensajes que intercambió con Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, programa que se emite por El Trece. “¿Me preguntás cómo me siento? Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi si se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, esgrimió, al ser consultado sobre cómo estaba transitando este momento.

El triunfo de Boca Juniors llegó en un momento caliente dentro del club, luego de una semana en la que se puso en duda la continuidad de Battaglia como entrenador: “Todos queremos tirar para el mismo lado, no hay otra cosa. Quizás afuera se creen otras cosas pero dentro del predio y del equipo las cosas estaban tranquilas porque sabemos lo que queremos y para dónde tirar y hoy lo demostramos acá. A veces se puede no jugar bien pero la actitud siempre está”, declaró el número 10 del Xeneize.

