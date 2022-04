Traverso reveló cuál fue el conflicto que originó la escandalosa pelea entre Battaglia y Almendra

El ex jugador de Boca se refirió al cruce entre el DT y el futbolista

El mundo Boca sigue convulsionado. Es que después del empate ante Godoy Cruz en la Bombonera, los rumores sobre un posible alejamiento de Sebastián Battaglia sobrevolaron las horas posteriores. Finalmente, el entrenador seguirá al frente del primer equipo en el duelo que el Xeneize afrontará ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Pero antes de estar en duda la continuidad de Battaglia por los resultados y le juego del equipo, un hecho puso al DT en el centro de la escena. Hace ya algunas semanas, una discusión en medio del entrenamiento con el Agustín Almendra terminó con el volante excluido de la práctica y relegado a tener que entrenarse con la Reserva que dirigen Hugo Ibarra y Mauricio Serna.

En las últimas horas, un ex jugador vinculado a Juan Román Riquelme en su etapa como futbolista reveló qué fue lo que habría enojado a Almendra y que generó el cruce con el actual entrenador. “Voy a decir algo que no debería decir: alguien del Consejo le prometió que iba a jugar un partido en Primera. Fue una semana antes de ese suceso, antes del problema con Battaglia y, como Battaglia decidió no ponerlo, ahí se le salió la cadena”, dijo Cristian Traverso en TyC Sports.

Dicho incidente se produjo después del empate 2-2 ante Independiente por la Copa de la Liga, y a días del estreno xeneize en la Copa Argentina que acabó con victoria por 4-1 ante Central Córdoba de Rosario.

“El tema Almendra hizo mucho ruido. Al pibe le dijeron ´quedate tranquilo que el domingo jugás vos’. ¿Por qué el Consejo le dijo eso? Andá a saber... La falta de respeto es otra cosa, digo esto por la autonomía de Battaglia”, agregó el ex mediocampista que también actuó como defensor en su paso por Boca.

Hay que recordar que una vez que Almendra fue separado del plantel profesional, a Battaglia le volvieron a consultar varios días más tarde sobre la situación del volante y fue contundente en su postura. “Ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que se hace denso la verdad. Sinceramente, no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones, fui claro cuando hablé en su momento. Así que no tengo por qué volver a aclarar las cosas otra vez”, fue la sentencia del entrenador.

Battaglia quedó en la cuerda floja tras el mal juego del equipo y los resultados (Fotobaires)

Lo cierto es que el ex integrante de las selecciones juveniles fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, algo que estaba en duda hasta la oficialización (por caso, no anotaron a Cristian Pavón, que se marchará libre a Atlético Mineiro en junio). Es más, en su primer partido en la reserva, anotó el gol del triunfo para el Xeneize por 3-2 ante Vélez en la Villa Olímpica del club de Liniers. Luego de eso, habló por primera y única vez de lo ocurrido y se mostró arrepentido.

“Tuve una charla con Román muy positiva. Era lo primero que buscaba, tener una charla con él y el Consejo. Ojalá en su momento la pueda tener con el DT”, dijo Almendra.

¿Qué dijo sobre el episodio que tuvo con el DT y otros compañeros, como Benedetto? “Fue un momento de calentura, yo no venía jugando y pasaron muchas cosas. Para mí ya está todo atrás. No me enojé con nadie ese día (por una supuesta discusión con Nicolás Figal). Dijeron que me peleé con Figal y con el Pipa. Yo a los chicos los cruzo y los saludo, no tengo ningún problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto”, expresó.

Y cuando le consultaron si le había dicho a Battaglia que le manejaban el equipo, evadió el tema: “Se dijeron muchas cosas. Por suerte estoy tranquilo entrenando con la Reserva, pagando lo malo que hice”.

Almendra es parte de la Reserva xeneize

