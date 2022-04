La indirecta de Ruggeri a Benedetto en plena crisis de Boca Juniors y el mensaje al plantel: “Metan huevos y defiendan a Battaglia”

La indirecta de Oscar Ruggeri a Darío Benedetto

El escenario en Boca Juniors tiene aroma a crisis con Sebastián Battaglia en el foco de las críticas ante la irregularidad del equipo en los últimos tiempos. Después de horas difíciles con rumores de salida, el DT estará al frente del plantel en el choque en Santiago del Estero ante Central Córdoba de este sábado tras el flojo empate contra Godoy Cruz.

En ese panorama, entre respaldos y críticas, el campeón del mundo de 1986 Oscar Ruggeri se paró del lado del entrenador del Xeneize y apuntó contra los referentes del plantel. “Corro a Battaglia al costado. Ahora hay que ir y defenderlo en la cancha. Ahora cada vez que salen, tocan el pasto, cuchillo acá en la boca como decimos nosotros, y a defender al técnico ahí adentro. Porque este es buen pibe, buena gente, que está comenzando y no es sencillo donde está comenzando él”, expresó el Cabezón en el programa F90 de ESPN en el que se desempeña como panelista.

En medio de su defensa al DT, también dejó una indirecta que estaría direccionada a Darío Benedetto y Marcos Rojo, quienes se marcharon enfurecidos de la Bombonera tras el primer tiempo con Godoy Cruz. “No me vengan que están confundidos los grandes. ¡Qué van a estar confundidos los grandes! Los grandes tienen que llevar todo eso para adentro. Viste cuando hablan, que gritan (se tapa la boca)... Ahí adentro sentarse y decirle a los pibes: ‘Tranquilos ustedes, nos siguen a nosotros’. Los grandes dirán loco no importa quién juega, no importa si te dejó afuera, si juega con un nueve o dos, vamos a darle bola al entrenador en lo que quiera y en la cancha metamos lo que tenemos que meter nosotros. Listo. Es la única manera”, analizó Ruggeri mientras evadía la consulta de sus compañeros de si el mensaje estaba dirigido a Benedetto.

“Ahora es responsabilidad del jugador. Battaglia ya dijo: ‘Yo estoy con ustedes muchachos, estoy con fuerza para seguir. Ahora muchachos, los de los pantaloncitos cortos, metan los huevos ahí adentro y defiéndalo. Se defiende de una sola manera. Te puede ir mal porque viste como es el fútbol, podés perder, pega en el palo y se va, pero que te des cuenta. Que nosotros cuando vengamos acá digamos mierda, loco, te tenés que matar para ganar eh”, exigió el ex futbolista que visitó tanto la camiseta de Boca como la de River durante su trayecto profesional.

“Battaglia no tiene que habla más, ya está. No hay más palabras. Ahora a la pista. ¿A cuánto están los jugadores de que la gente los empiece a putear? ¿Te crees que va a ser todo para Battaglia? Los jugadores se tienen que juntar y decir mirá que es otro entrenador para nosotros eh”, reflexionó.

Al mismo tiempo, elogió que el entrenador no haya hablado con la prensa tras el empate de local de la última jornada: “Lo hizo muy bien, porque ustedes (los periodistas) en caliente saben que el tipo está ahí y hubiese sido durísimo. Quizás tira una palabra y ustedes después titulan. La hizo bien, se enfrió. De esto se sale, si realmente él tiene la fuerza que dice con su cuerpo técnico”.

