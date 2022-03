La especial advertencia de Mascherano a Matthaus cuando se enteró que será el encargado de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial de Qatar 2022

La FIFA realizó este miércoles un nuevo simulacro de sorteo para la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, con la idea de ajustar detalles de cara al evento que se llevará a cabo este viernes en Doha. En la jornada de ayer, siete seleccionados nacionales confirmaron su boleto para la Copa del Mundo y solo restan cinco lugares. México y Estados Unidos tiene un pie adentro, mientras que dos repechajes brindarán otro par de clasificados.

En este contexto, y al igual que había sucedido hace un par de días, siguen adelante los preparativos para la gala de pasado mañana en el Centro de Convenciones que la FIFA montó en la ciudad de Doha, capital qatarí.

El periodista Ariel Senosiain, de TyC Sports, reveló la zona que le tocó a Argentina en el último simulacro que realizó la FIFA. La Albiceleste, uno de los cabezas de serie, fue a parar al Grupo H junto a Suiza (bombo 2), Corea del Sur (bombo 3) y Ghana (bombo 4). Aunque en una cita mundialista no existen rivales fáciles, esta nómina de adversarios pareció un tanto accesible, considerando que hay oponentes de mayor dificultad en pugna.

Sin embargo, también fueron sorteados los otros grupos y el destino del seleccionado nacional en las instancias eliminatorias pintaba mucho más complicado. Eso se debió a que en el Grupo G, contiguo al de Argentina, quedaron Brasil (bombo 1), Alemania (bombo 2), Serbia (bombo 3) y Arabia Saudita (bombo 4). Según lo dispuesto, el primero de la zona H se topará con el segundo de la G, por lo que -si el sorteo hubiera sido oficial- Argentina bien podría haberse cruzado con la Verdeamarelha o los teutones en octavos de final.

El entrenador del Sub 20 presenciará la gala que se llevará a cabo este viernes. El alemán será uno de los encargados de sacar las bolillas

En relación a esto, Javier Mascherano reveló la charla que mantuvo con Lothar Matthäus, ex futbolista y entrenador alemán, quien será uno de los encargados de sacar las bolillas en el sorteo del viernes.

“Yo lo voy a mirar expectante, pero justo hoy venía hablando con Tim Cahil (ex futbolista autraliano) y Matthaus, porque los dos van a estar sacando las bolillas. Sobre todo a Lothar que le dije tené cuidado que encima en el bombo 2 está Alemania y tratá de llevarlo a Brasil o otro lado. Hoy la prueba salió Brasil y Alemania, así que ojalá se repita”, bromeó Masche con un dejo de esperanza para evitar a uno de los máximos candidatos.

“No es una cuestión de lo que quiera, pero vas viendo los bombos y hay equipos interesantes. Ojalá que sea un buen sorteo para nostoros, más allá de que obviamente es un Mundial y es difícil tener prioridades, pero el hecho de tener un buen sorteo te da la posibilidad de arrancar un grupo diferente, agarrar confianza y crecer. Ojalá sea un buen sorteo para Argentina”, pidió el Jefecito en diálogo con TyC Sports.

En otro orden, el actual entrenador de la Sub 20, se refirió a los posibles retiros de de la selección argentina de Ángel Di María y Lionel Messi tras la cita mundialista. “Ellos ya son grandes. Obviamente que los mensajes que quieren dar me imagino que están pensados y bastante claros. La realidad es que no sé cuál será su idea en ninguno de los dos casos. Lamentablemente, el tiempo pasa para todos”.

Mascherano se sinceró y pidió sus ex compañeros se enfoquen en lo que viene: “Leí una declaración de Scaloni donde dijo que no hay que apresurarse y yo iría por ese lugar. Hay que vivir el presente, tienen 7 u 8 meses para preparar la cabeza para la Copa del Mundo. Están con un presente increíble, que disfruten eso. Ya habrá tiempo para analizar lo que fue. Tomar decisiones antes de tiempo no creo que los beneficie, lo digo con todo el respeto, no soy quién para dar consejos. Vivan el presente y disfruten el momento, desupés se verá lo que tienen que hacer, tampoco hay apuro para tomar una decisión”.

Este viernes el azar determinará cómo se conformarán los ocho grupos de la Copa del Mundo 2022. La cita arrancará a las 19 hora local (desde las 13, hora argentina) y la mayoría de los bombos están casi definidos.

