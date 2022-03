Racing Club busca extender su buen momento en la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta

(@RacingClub)

Racing Club, líder e invicto de la Zona A de la Copa de la Liga, intentará extender su buen momento ante Gimnasia y Tiro de Salta, equipo del Federal A, por los 32vos. de final de la Copa Argentina de fútbol. El encuentro se llevará a cabo desde las 21,10, en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con el arbitraje de Diego Abal y televisado por TyC Sports. El vencedor de este partido enfrentará en 16vos. de final a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que eliminó a Almirante Brown, en choque de equipos de la Primera Nacional, por 2 a 0 en cancha de Arsenal.

Racing está invicto, es puntero, mejoró y mucho su nivel de juego y como “frutilla del postre” viene de vencer a Independiente, como visitante, por 2 a 1 en la fecha de clásicos. El equipo dirigido por Fernando Gago tiene un estilo, con prioridad a la hora de la posesión del balón, más dinámica y fluidez de juego, sin el toque lateral e intrascendente que mostraba hasta hace poco.

Además la Academia logra una veloz transición defensa a ataque y con precisión, logrando lastimar al rival. En ese esquema Gago está contando con individualidades que están en un óptimo momento como Gabriel Hauche, el mejor jugador en lo que va de la Copa de la Liga, Leonel Miranda, el arquero Gastón Gómez, que ha hecho olvidar la ausencia de Gabriel Arias, y Carlos Alcaraz, con un resto que no desentona en esta coyuntura.

Gabriel Hauche es una de las mejores cartas de Racing, que viene de superar en el clásico a Independiente por la Copa de la Liga (Fotobaires)

Racing casi no ha contado con su figura, el colombiano Edwin Cardona, quien se repone de un desgarro, tampoco con el chileno Eugenio Mena (muy bien reemplazado por Gonzalo Piovi) y tampoco logró continuidad el paraguayo Matías Rojas, pero el equipo no defeccionó, por el contrario, se mostró mejor de lo esperado. Para este duelo, no hay indicios de que Gago disponga de un equipo alternativo al haber un paréntesis en la actividad en la Copa de la Liga por lo tanto cabe la posibilidad de que repita el equipo que venció al Rojo.

Gimnasia y Tiro, el Albo salteño, es dirigido por Ever Demalde, y se apresta para debutar en el Federal A 2022 con el sueño de llegar a la Primera Nacional jugando ante Sportivo Belgrano de Córdoba. Este equipo, con 119 años de existencia, es el único de la provincia norteña que jugó en Primera División, en las temporadas 1993/94 (descendió junto a Estudiantes de La Plata) y 1997/98 (bajó con Deportivo Español), además de participar en seis temporadas del certamen de la B Nacional, hoy llamado Primera Nacional.

En el equipo salteño sobresalen como elementos más destacados los mediocampistas Alejandro Frezzotti (ex Lanús, Chacarita, Gimnasia, Temperley, Treviso de Italia y equipos de Perú, Chile, Albania y Ecuador) y Walter Busse (ex Independiente, Huracán, Ferro, Defensa y Sarmiento de Junín). Entre Racing y Gimnasia y Tiro hay un antecedente en Copa Argentina en la edición 2015/16 con triunfo del equipo de Avellaneda por 2 a 0, con goles de Marcos Acuña y Lisandro López marcados en los últimos 5 minutos del partido, en 32vos. de final.

PROBABLES FORMACIONES:

Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Nery Domínguez, Matías Rojas; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Carlos Alcaraz o Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gimnasia y Tiro (S): Luciano Silva; Ivo Chaves, Marcos Tallura, Román Suárez y Rubén Darío Villarreal; Alejandro Frezzotti, Matías Birge, Walter Busse y Lionel Segobia; Aguatín Poll y Fernando Cortez. DT: Ever Demalde.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero

Hora: 21:10.

TV: TyC Sports.

CUADRO DE COPA ARGENTINA: