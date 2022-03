A los 83 años, Cacho Fangio protagonizó un fuerte accidente en el autódromo de Balcarce y debió ser trasladado a Mar del Plata

Cacho Fangio y un accidente en Balcarce que preocupó a todos

Oscar Cacho Fangio, hijo del histórico piloto argentino de Fórmula 1, sufrió un accidente este sábado por la tarde en el Autódromo Municipal que lleva el nombre de su padre. El hombre de 83 años realizaba algunas pruebas en un sport prototipo cuando perdió el control y chocó contra neumáticos de contención ubicados al costado de la pista. Fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal Felipe A. Fossati con politraumatismos.

El accidente se registró durante la realización de un evento de la Fundación Fangio en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Allí se expusieron dos autos emblemáticos: un Berta de motor Cosworth y un Baufer con motor Chevrolet, conocido como “Pantera Rosa”, que piloteaba en el momento del impacto. Se informó que Cacho estaba por completar la cuarta vuelta sobre el asfalto mojado, cuando se despistó en la curva dos a unos 50 kilómetros por hora. Un fotógrafo apostado en el circuito dio aviso para que lo socorrieran.

“Ya esta en Mar del Plata en observación y estable. Se golpeó un poco. A los 82 todo es grande. Se despistó con un auto, pero nada grave”, le aclararon a Infobae fuentes cercanas a la familia Fangio.

Cacho Fangio está fuera de peligro pero sufrió politraumatismos

“Está bien, estable, simplemente lo trasladaron a Mar del Plata, en Balcarce tenemos problemas con el tomógrafo, por eso lo llevaron para allá. Tiene fisurado el tobillo y una costilla, pero está bien, estuve con él”, llevó tranquilidad su hermano Juan en diálogo con Campeones, luego del traslado a un centro asistencial de Mar del Plata, donde quedará en observación las próximas horas.

Hace algún tiempo, Oscar Espinosa (como se apellidó hasta que la Justicia dictaminó que una prueba de ADN arrojó un resultado positivo sobre el parentesco con Juan Manuel Fangio), brindó una entrevista a este medio junto a su hermano Rubén en la que recordó al Chueco: “Cuando me iba de casa a una carrera, mi hija no caminaba; y cuando volvía ya corría. La otra no hablaba, pero cuando volvía de los viajes ya me decía cosas. Me perdí el mejor período de mis chiquitas, aunque en la época del secundario las pude disfrutar un poco más. Hasta las iba a buscar a las puertas de los bailes. La mejor decisión que tomé en mi vida fue dedicarme a mi familia en lugar de los autos. Y con mis nietos tuve una gran recompensa”.

Oscar corría con el pseudónimo Cacho arriba del Trueno Dorado, en la década del 60, cuando incursionó en el Turismo Carretera. De pequeño compartió carreras y viajes con el ganador de cinco títulos de Fórmula 1, hasta que se separó de su madre, Andrea Berruet. Durante el último gobierno de facto en Argentina, Juan Manuel Fangio movió sus contactos entre los militares para que Oscar pudiera cambiar el apellido de su documento y así partiera rumbo a Europa, donde compitió en la Fórmula 2.

SEGUIR LEYENDO: