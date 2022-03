Impactante revelación de Bermúdez sobre Maradona y Riquelme: el diálogo que tuvieron en el Superclásico de 1997, el último partido del Diez

Jorge Bermúdez recuerda qué dijo en el vestuario Diego Maradona el día que jugó su último partido como profesional. Sus reflexiones y cómo fue la arenga a Riquelme. Fue en el triunfo de Boca Juniors 2-1 ante River Plate en el Monumental, el 25/10/1997.

El 25 de octubre de 1997 es una fecha que quedó en la historia del fútbol porque fue el último partido como profesional de Diego Armando Maradona, quien jugó el primer tiempo para Boca Juniors en el Superclásico disputado en el Estadio Monumental. En el complemento, el Pelusa fue reemplazado por Juan Román Riquelme, que meses antes brilló en el equipo que ganó el Mundial Sub 20 de Malasia.

Fue cuando Maradona volvió por segunda vez al Xeneize tras su salida a mediados de 1996, bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo, y un año más tarde se integró al plantel que condujo Héctor Veira. En aquel encuentro Boca Juniors dio vuelta el resultado y venció por 2-1. Fue el primer Superclásico de Jorge Bermúdez, que en diálogo con TNT Sports recordó qué dijo Diego en el vestuario.

“Tengo la oportunidad de jugar en el Monumental y en el primer tiempo íbamos perdiendo 0-1. En el entretiempo del superclásico del ‘97, entra el gran Diego llorando y dijo ‘muchachos no puedo jugar más, hasta aquí los acompaño. No me responden las piernas’. Lo miró a Riquelme, lo abrazó y le dijo ‘bueno, guacho, ahora es tu momento, tu vida y tu fútbol. Y ustedes pueden dar vuelta esto’. Vos lo tenés a Diego Maradona llorando y diciendo que no puede jugar más al fútbol y en ese momento, ¿vos te lo imaginás a Diego Maradona haciendo otra cosa en la vida?”, contó el Patrón.

“Queríamos que Diego estuviera, pero no teníamos ninguna señal de que ese iba a ser su último partido. Ese partido tuvo de todo, muchos condimentos: nostalgia y tristeza, pasó de todo, fue como una película”, destacó el ex defensor que hoy integra el Consejo de Fútbol de Boca Juniors que está a cargo del propio Riquelme, que es el vicepresidente del club.

Maradona regresó a Boca por segunda vez en 1997

Bermúdez (50 años) llegó en el segundo semestre de 1997 a Boca Juniors y rápido se consolidó en la defensa. En ese Superclásico el Xeneize lo dio vuelta con un gol de Martín Palermo bajo la lluvia. Aunque la mejor versión del ex zaguero cafetero fue en el primer ciclo de Carlos Bianchi, con el plantel que ganó dos Copas Libertadores en 2000 y 2001, una Intercontinental en 2000, y tres títulos nacionales, el Apertura 1998 y 2000 y el Clausura 1999.

En el complemento de ese encuentro jugado en cancha de River Plate, el colombiano afirma que se dio cuenta de las cualidades de Riquelme: “Ese día, con la soltura que Román jugó el segundo tiempo, dije ‘este chico va a ser distinto, va a tener otra luz en nuestro club’”.

Sobre el trato de Maradona con Riquelme, reveló que “entre magos se conocen los trucos. Diego cuando lo veía a Román (en los entrenamientos) le gritaba y Román hacía algo, un túnel, y Diego lo aplaudía. Diego era muy genuino y muy espontáneo en sus reacciones, de ir a abrazar al rival. Era Diego y lo compartía con todos. Como persona y compañero, el Maradona que tuve fue inigualable”.

Este domingo se jugará otra edición del Superclásico y será otra vez en el Monumental. Es un choque muy esperado, como todos los River-Boca, un partido que tiene muchas historias y Bermúdez reveló qué pasó aquel inolvidable día en el que Maradona jugó por última vez como profesional.

Maradona y Riquelme llegaron a compartir un campo de juego en Boca Juniors en 1997

OTRAS FRASES DEL PATRÓN

Contacto con el hincha. “Tenemos que entender el medio y la exposición que tienen hoy los jugadores, hay temor a decir cualquier cosa que pueda traer algún problema. En redes sociales podes estar las 24 horas del día y tenés respuesta inmediata de la gente”.

Juveniles. “Hay chicos que, como juegan todos los días a la PlayStation, conocen mucho de fútbol y se saben todas las alineaciones de todos los equipos. No es que sepan menos, saben distinto y se acercan de otra manera al fútbol. Tenemos una buena relación con los chicos del Club”.

Dirigencia anterior. “Estos dos años y medio hemos estado muy felices desde el primer día. Si no era por el socio que nos votó, había una decisión política de que no volviéramos al club. Estamos orgullosos del trabajo arduo y hermoso que hacemos día a día”.

“Cualquier hincha de Boca mira la final de Madrid y muchos jugadores después fueron vendidos. ¿A dónde fue esa plata? Se vendió por 70 millones de dólares”.

Balance. “Salimos campeones tres veces y nos echaron de una forma grotesca de la Copa Libertadores. Nos tuvieron 7 días en un hotel y no nos dejaron competir dos partidos en el torneo local. Más allá de todo, lo que hemos logrado hasta acá ha sido bueno”.

Bermúdez con el Chicho Serna y Córdoba, tras ganar la Libertadores de 2000. El Patrón pateó el penal decisivo ante el Palmeiras

La Bombonera. “Hoy podemos decir que La Bombonera es una cancha de fútbol en la que puede llover y no se va a inundar. Nosotros rogábamos que no lloviera cuando jugábamos, hacía 35 años que no se hacía nada en la cancha”.

“Es un tremendo orgullo que la Selección Argentina vuelva a jugar en la cancha de Boca. Sabíamos que nos iba a costar rehacer la cancha, pero teníamos el convencimiento de que tenía que quedar como un billar. Va a ser muy lindo ver a Messi en la Bombonera”.

River Plate. “Se levantó de un momento difícil y lo hizo, sobre todo, con gente que quiere a la Institución. Hay un proceso en el que se le dio lugar a los chicos del Club”.

Incorporaciones. “Boca trajo muchos jugadores este mercado que se están adecuando al equipo. Pol Fernández recién jugó un partido de 5 y Óscar Romero apenas pudo tener un partido de titular. Acá hay una construcción que lleva tiempo, tenemos mucha fe en el plantel y el cuerpo técnico”.

Battaglia. “Los lunes y los martes vemos los partidos de nuevo, sacamos conclusiones y se lo transmitimos al cuerpo técnico. Vemos que el equipo tiene que mantener el camino por el que está transitando, estamos contentos con el trabajo de Sebastián Battaglia”.

Bermúdez afirmó que Battaglia tiene el respaldo del Consejo de Fútbol (Javier Garcia Martino - Photogamma)

Plantel actual. “Tenemos un plantel muy competitivo, tenemos dos o tres jugadores por puesto. Ese es nuestro trabajo, el del entrenador es hacer que el equipo juegue bien”.

Las críticas. “Se valora poco lo positivo, porque se busca instalar más lo negativo. Para algunos era mejor que Equi Fernández se quedara para ser el quinto volante central del plantel, en vez de ver hoy una vez por semana cómo el chico crece”.

Benedetto. “Darío es un gran emblema de nuestro club, estamos contentos con su regreso”.

Samuel. “Cuando Walter Samuel subió a primera tenía 18 años y era una bestia, tenía una categoría increíble. Lo único es que no le conocía la voz, ja, pero él te silbaba y ya con eso nos entendíamos”.

Superclásico que viene. “Veo un equipo en frente que es muy fuerte, que hace rato saca buenos resultados y se siente cómodo con lo que hace. Boca tiene que creer mucho en el papel protagónico que debe tener. Si Boca tiene a sus 11 jugadores los 90 minutos lo vamos a pelear”.

Arbitraje. “Tengo una preocupación personal por los árbitros. Siento que en un Superclásico, jugar con uno menos es tremendo. Solo pido que haya un partido transparente, no es normal que a la primera que llegues tarde ya sea tarjeta amarilla”.

El VAR. “Es un chiche nuevo que puede salir muy mal. ¿Cuál ha sido la preparación para que los que están en el VAR tomen una determinación? Puede salir muy bien o muy mal”.

Camiseta amarilla. “El color de la camiseta es un tema de marketing. Las camisetas rosas o violetas no tienen nada que ver con nuestro club y durante nuestra administración no va a suceder. Pero hay empresas que invierten y, para mí, Boca es la Institución más importante del mundo”.

