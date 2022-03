El llamativo contrato que une a Caruso Lombardi con Generación Zoe en Deportivo Español: las claúsulas más polémicas y su descargo

La investigación por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita” que involucra Generación Zoe sumó un nuevo capítulo. Se conoció el llamativo contrato que une a Ricardo Caruso Lombardi con la organización espiritual y financiera que gerencia Deportivo Español y que tiene a sus principales responsables, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, prófugos y con pedido de captura internacional a través de Interpol.

El periodista Andrés Lerner, del programa “Argenzuela” por Radio 10, reveló los documentos que cuentan con polémicas cláusulas, como la cesión de un porcentaje de una futura venta de futbolistas, y un monto de dinero que, a priori, puede tomarse como elevado para un club como Deportivo Español, elenco que milita en la Primera C.

En el contrato se establece todos los ítems del acuerdo para que Ricardo Caruso Lombardi oficie como Manager Deportivo del club. El vínculo es de un año de duración, del 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, con un salario de cinco millones de pesos a pagar cada tres meses y un bonus por si el club logra el ascenso de 100 mil dólares.

Entre las tareas que debe realizar el el Tano aparecen la de la contratación de futbolistas y armado del equipo, la preparación del plantel mediante clínicas y publicitar la empresa, entre otras. Sin embargo, la polémica se generó por una cláusula puntual que involucra al presidente de Deportivo Español, Diego Martín Elías, al Ricardo Caruso Lombardi y al presidente de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. En este contrato se ceden los derechos económicos de los jugadores del plantel de primera división “a favor de Generación Zoe S.A. en un 40% y al director deportivo Ricardo Caruso Lombardi en un 20%”, según se puede ver en los documentos.

Caruso Lombardi dialogó con Infobae y reconoció la existencia de dicho vínculo, pero con una salvedad. Aclaró que son dos contratos: el primero, que es el que cumple por su labor diaria, y otro que cuenta con esta polémica cláusula de los porcentajes. Sin embargo, en Tano reveló que ese fue “dado de baja” por orden de su abogado, ya que “estaba mal redactado” y “eso no se podía hacer”.

A continuación, la explicación del entrenador sobre los detalles de este documento que se filtró y el vínculo que tenía con el hoy prófugo de la justicia Leonardo Cositorto.

-¿Qué nos podés explicar sobre la filtración de este contrato?

-Que es un contrato laboral, sino cómo querés que cobre. No soy el DT, soy manager y no hay ningún tipo de cosa rara. Me lleva Español, me junta con ZOE y el contrato me lo hizo mi abogado. Pero a los dos días pensé: “¿Qué pasa si no cobro, cómo hago para que me den la plata?”. Ahí ellos hacen el segundo contrato que habla de que me iban a dar un 20 por ciento de algún jugador que vendan, que es medio imposible, pero bueno les dije está bien. Era para cubrirme por si no me pagaban. Pero cuando se lo llevo a mi abogado me saca cagando, me dice que no sirve porque está mal redactado y no se puede hacer ese convenio, y me preguntó por qué lo firmé. Yo le dije que fue para cubrirme por si no me pagaba. “No”, me dijo, dalo de baja, y le di de baja. Los llamé y les dije “éste no va, va el primero, el segundo no tiene validez” y lo rompí. Eso fue todo.

-¿Qué tenés para decir acerca de los montos del primer contrato?

-Que se habla de cifras millonarias de pases de jugadores y no es así. Mencionan cifras siderales y ¿cuáles son? No se vendió ningún jugador, es una futura venta de un jugador por las dudas que ellos no puedan cumplir con mi pago, porque me ha pasado en muchos clubes y lo hice para que no me caguen. Pero quedó nulo, ese contrato no sirve. Sobre los 100 mil dólares al oficial no es tanto. Para toda la gente que labura, no es mucho. No tengo por qué esconderme de nada. Mirándolo neutral, ¿cuál es el problema de firmar eso? Esos montos, un palo y medio (NdR: por el salario de 5 millones de pesos dividido en tres meses) los ganas en cualquier equipo eh... Dos palos los ganas en cualquier equipo y eso es menos, un palo y medio. Es un contrato súper normal, para mí ese contrato es una risa con lo que podría ganar en otro club. Parece mucho por el club, pero sino yo no iba, esa es la verdad.

-¿Cómo era tu vínculo con Cositorto, presidente de Generación ZOE?

-ZOE esponsoriza a Español y ellos me llamaron para que maneje todo el club como gerente deportivo. Yo para asegurarme la plata hice el contrato con mi abogado, pero no hay nada raro. Lo de publicitar, claro lo tenía en la remera, como parte del contrato, pero era eso nada más. Con lo otro (Ndr: por las denuncias...) ni en pedo, no vas a encontrar nada mío de eso ni nada. De él nunca desconfié, nada. De todos los que están acusando no tengo nada, ni sé quiénes son. Yo no tengo amigos ni jugadores metidos en eso. Él (por Cositorto) comía asado con nosotros todos los días. Venía al vestuario, era todo normal. Al club no le hizo faltar nunca nada, todo lo que se pedía estaba al día y con la factura A, todo en blanco, como corresponde. Las pinturas, el corralón, los sanitarios... Él pedía la factura y con el CBU les pagaba. Por eso no había para desconfiar nada.

-¿Cómo es tu día a día en el club?

-Hoy estuve lavando las habitaciones por ejemplo. Ayer tuve que arreglar las pinchaduras de un caño. Me encargo de los albañiles, laburé como nunca. Estoy casi todo el día, de 8 a 17 todos los días. El club lo estoy dejando una belleza. Yo pinto y le hago de todo también eh, no te creas que no hago nada. Son cosas que me gustan. Arreglar la cancha, la entrada, los arcos, los resembrados. Arreglamos la auxiliar, y estamos haciendo la concentración, que se mueren si ven los baños que estoy haciendo. Todo hago, laburo como un perro. Yo le dije (a Cositorto) la última vez, si vos no me pagás, yo no te voy a hacer ninguna cosa y me voy a ir a la mierda. Cumplí con todo, pero a mí siempre me tenés dos o tres escalones atrás... Ahora me tengo que comer todo esto al pedo, es una maldad.

-¿Qué va a pasar de ahora en más y cómo está el plantel ante esta situación?

-Me quedó el contrato y yo le voy a hacer una demanda porque falta pagarme un monto. Mi contrato lo fui cobrando de a poco, con recibos provisorios, yo no le hago la factura todavía porque no me terminaron de pagar, sin pensar que iba a pasar esto. Estoy para hacer una demanda, entonces paso a ser un acreedor, eso por un lado. Ahora, yo sigo estando en el club. Estamos esperando porque la realidad es que no me quise ir y tampoco la gente porque estamos esperando a ver si podemos cobrar lo que falta. La realidad es esa, por eso nos quedamos, si no me hubiera ido. Yo cumplo con mi laburo, me contrató por cierto tiempo y no puedo irme así porque sí. Solamente lo mío está atrasado, lo de los demás, nada. Como no se atrasaban con los jugadores no podía hacer quilombo, yo puedo aguantar, no tengo problema. Ahora tenemos que esperar a mitad de mes, que es cuando pagan. Los chicos están un poquito preocupados, esa es la verdad. Yo les doy manija a todos para que sigan adelante y que piensen en jugar. Hay que sacar las cosas adelante, yo sigo con todo lo pactado. Si se complica, me voy y le hago juicio, pero no voy a dejar en banda a los jugadores. Voy a estar cierto tiempo para bancarlos, pero después ya no, estás laburando al pedo si no.

-¿Sobre estas acusaciones vas a tomar alguna decisión, por qué crees que se dan ahora?

-Sigo haciendo toda las cosas que tengo que hacer en el club, la parte deportiva. Acá están poniendo en tela de juicio y creo que es el contrato que hicimos por las dudas que ellos no me garpen, pero no se dio y lo dieron de baja. Teníamos miedo de que no nos pagaran. Esto es todo raro, el contrato lo encontraron de golpe ahora. Siempre mi apellido cubre, vende, te corre... Eso es lo que están buscando también, pero yo hablo tranquilo porque si tuviera alguna falta no estaría hablando así. No hay nada de nada y no me tengo que esconder. Sé lo que hago, nunca laburé tanto en un club como este, nunca. Los dirigentes están sorprendidos y no pueden creer lo que laburo acá.

