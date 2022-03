“Llamada estratégica” y dura advertencia de España: llamativas reacciones en Italia y España ante la convocatoria a juveniles de Scaloni a la Selección

Lionel Scaloni sorprendió con una prelista para las Eliminatorias con siete debutantes

Lionel Scaloni sorprendió con la prelista de 44 futbolistas para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022. El primer juego será el 25 de marzo ante Venezuela en la Bombonera y el restante, el 29 frente a Ecuador en Guayaquil. El regreso del capitán Lionel Messi luego de estar ausente en las dos jornadas anteriores frente a Colombia y Chile fue la novedad. Sin embargo, la gran sorpresa la dio el entrenador argentino al convocar por primera vez a siete futbolistas, muchos de ellos prácticamente sin minutos en sus equipos europeos. Por supuesto, Scaloni después terminará de hacerle varios recortes a esta inédita lista.

De los siete debutantes el más experimentado es el delantero del Elche español Lucas Boyé, el ex River Plate y Newell’s Old Boys de 26 años, mientras el que repite es el volante marplatense de la Juventus, de 18 años, Matías Soulé. Los otros que constituyen una novedad absoluta son Alejandro Garnacho (17 años, nacido en Madrid, juega en Manchester United, de Inglaterra), Tiago Geralnik (18 años, de Villarreal, de España), Franco Carboni (18 años) y su hermano Valentín Carboni (17 años) -ambos del Inter de Milán-, Luka Romero (17 años, Lazio, de Italia, nació en México y jugó en la selección argentina sub-15, y Juventus) y Nicolás Paz (17 años, hijo de Pablo Paz, en Real Madrid).

En el caso de este último, su padre Pablo Paz surgió en Newell’s Old Boys y jugó para la selección mayor argentina el Mundial de Francia 1998, actuando en el encuentro de fase de grupos frente a Croacia que el equipo dirigido entonces por Daniel Passarella ganó 1 a 0 con gol del exdefensor de Huracán y Boca Juniors, Mauricio Pineda. Por supuesto, esta decisión del seleccionado argentino no pasó desapercibida por los medios europeos, que contó con reacciones llamativas. “El que quiera jugar con España lo tiene que demostrar”, apuntó el diario español Marca sobre la postura de su Federación a raíz de los jóvenes citados por Argentina.

“En la Federación Española (RFEF) lo tienen claro en este sentido tanto con Nico Paz como con Alejandro Garnacho. Y con cualquier otro jugador que pueda tener dudas sobre su presencia o no en la selección, ya sea la absoluta o en categorías inferiores. “El que quiera jugar con España lo tiene que demostrar””, apuntó Marca. Y agregó: “La decisión final estará en manos de cada jugador y su entorno. Ni pueden, ni van a presionar a nadie más allá de contar con ellos si los seleccionadores así lo creen conveniente. En las últimas convocatorias de las diferentes selecciones españolas lo cierto es que no han aparecido”.

Las tapados, con sus camisetas. Geralnik ya lució la de la Selección

La Gazzetta dello Sport, por su parte, calificó como “una llamada estratégica, con cuatro baby”, la del seleccionado argentino. Lo cierto es que esta postura de Argentina no es nueva y conlleva una serie de decisiones con un fin a futuro en común. Muchos de estos chicos ya fueron contactados por entrenadores y dirigentes de la AFA, incluso hubo diálogo con sus papás, y todos se mostraron muy ilusionados con las convocatorias.

No solo porque se les permite entrenar con las máximas estrellas, incluido Lionel Messi, sino que también se preparan para futuras citaciones para la Sub 20, ya que su entrenador Javier Mascherano está en permanente contacto con Scaloni sobre este tema. Incluso, durante las fechas FIFA, la Argentina Sub 20 del Jefecito tiene pautado disputar un amistoso contra Estados Unidos en el predio de Ezeiza y algunos de estos jovenes futbolistas podría ser citado.

En lo que respecta a la mayor, después de estos dos compromisos ante Venezuela y Ecuador, el seleccionado argentino, que ya está clasificado al Mundial de Qatar cuatro fechas antes de la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, tiene previsto enfrentar a Italia el 1 de junio en el mítico estadio Wembley de Londres, en la denominada Copa Euroamericana entre los ganadores de la Eurocopa y la Copa América.

El Mundial se disputará desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre próximos, y para Scaloni las pruebas de hoy parecen apuntar más allá de lo que pasará a fines de este año.

