Sebastián Báez abrirá la serie de Argentina frente a República Checa por la Copa Davis

El singlista argentino de 21 años se estrena en la Copa Davis (Foto: Getty)

Argentina arranca un nuevo camino en la Copa Davis con una difícil serie como local frente a República Checa. Esta mañana se realizó el sorteo para determinar el orden de juego para el enfrentamiento y la noticia se la llevó Sebastián Báez (62°), siendo el encargado de disputar el primer punto en su primera convocatoria al prestigioso certamen. Será este viernes no antes de las 12 del mediodía frente a Jiri Lehecka, actual número 94 del ranking masculino.

El evento que reúne a las mejores selecciones de tenis a nivel mundial sufrió una pequeña modificación y el equipo dirigido por Guillermo Coria dará su primer paso en el sueño en busca de la Ensaladera de Plata en los Qualifiers. En la próxima fase ya espera Croacia por ser finalista de la edición pasada (Rusia quedó descalificada por la invasión a Ucrania), sumada a Gran Bretaña y Serbia que recibieron Wild Cards por parte de la organización. Además de la serie que se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis, también hay otros 11 choques en distintos puntos del planeta.

Con transmisión de TyC Sports, una de las raquetas más prometedoras del suelo argentino saldrá al polvo de ladrillo en busca de otorgarle el primer punto a Argentina. A continuación, Diego Schwartzman (14°) se medirá con Tomas Machac (131°) en lo que será el segundo encuentro del enfrentamiento contra República Checa. El sábado será el turno de los dobles, donde la Albiceleste tiene dos buenos representantes en las manos de Horacio Zeballos (5° en la disciplina) y Máximo González (24°) frente a Zdenek Kolar (141° en singles) y Vit Kopriva (168°).

Diego, principal raqueta de Argentina, viene de ser finalista en Buenos Aires y Río de Janeiro (Foto: NA)

“La semana de Copa Davis es muy especial. Hay otras presiones, otros compromisos, por eso elegí llegar a esta serie de la mejor manera. Haber tomado la determinación de no jugar en Acapulco fue importante. Eso me lleva a no hacer un cambio abrupto de superficie, darle prioridad a este fin de semana que se viene con todo lo que significa jugar de local”, explicó el Peque sobre la decisión de no participar en el ATP 500 de México que ganó Rafael Nadal para concentrarse en su partido de este viernes.

Argentina es el gran candidato en la llave y la diferencia se agrandó aún más cuando se confirmó la no participación de Jiri Vesely, quien fue el encargado de eliminar a Novak Djokovic en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai y permitir que Daniil Medvedev se suba al máximo ranking del escalafón masculino. “Esta es una etapa distinta para nuestro tenis. Berdych y Stepanek jugaron más de diez años la Copa Davis, tenían mucha experiencia, jugaron muchos partidos. Este es un equipo joven que tiene muchas ganas de progresar”, analizó el entrenador visitante Jaroslav Navratil que dirige al equipo desde 2006.

El país que gane la serie clasificará al paso previo en busca de un lugar en las Finales que se llevarán a cabo a fines de año. Junto con los ya asegurados, se sumarán 12 participantes de los mano a mano y así se dividirá en cuatro grupos de cuatro para que los dos primeros de cada zona pasen a un formato de cara acara en busca del nuevo campeón del 14 al 18 de noviembre.

PARTIDOS Y DÍAS DE LA SERIE

Viernes - No antes de las 12.00

Partido 1: Sebastián Báez vs. Jiri Lehecka

Partido 2: Diego Schwartzman vs. Tomas Machac





Sábado - No antes de las 11.00

Partido 3: Máximo González y Horacio Zeballos vs. Zdener Kolar y Vit Kopriva





De ser necesario

Partido 4: Diego Schwartzman vs. Jiri Lehecka

Partido 5: Sebastián Báez vs. Tomas Machac

