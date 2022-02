El fútbol de Ecuador llegó a Star+

Emelec, siempre protagonista de la Liga de Ecuador (EFE/Marcos Pin/Archivo)

El fútbol ecuatoriano rompe fronteras. A partir de este 2022 tiene una nueva casa: Star+, con la transmisión de la LigaPro, con los ocho partidos de la Serie A (que lleva disputadas dos jornadas de la temporada) y los cinco de la Serie B.

“Nos enorgullece brindar en Ecuador un torneo que sabemos que impulsará la interacción con los amantes del deporte en este país”, expresó Bruno Zurlo, Head of Sports Direct-To-Consumer and ESPN ROLA, The Walt Disney Company Latin America. “Estamos seguros de que esta propuesta potenciará aún más la oferta de contenido deportivo local para los fans que nos acompañan en suelo ecuatoriano”, completó.

Los y las fans del fútbol que residen en Ecuador y quieran suscribirse a Star+ contarán desde el 17 de febrero y hasta el 17 de abril con una promo especial de 50% de descuento sobre la suscripción de los primeros 6 meses, a un costo mensual de USD 4.99. Vencido este plazo, el valor mensual será de USD 9.99. La promoción aplica únicamente para suscripciones nuevas que contraten de forma directa desde www.starplus.com y no es compatible con Combo+. Para más información acerca de la promoción, ingresar en help.starplus.com.

Junto con la LigaPro, Star+ también transmite las más importantes competencias del fútbol internacional con la mejor calidad de imagen y producción. Por eso, además de todo el fútbol local, los/las ecuatorianos/as también pueden seguir de cerca a los compatriotas que lucen en el exterior, como Piero Hincapié en el Bayer 04 Leverkusen de Alemania, Pervis Estupiñán en el Villarreal de España o Felipe Caicedo como reciente incorporación del Inter de Italia.

Además, Star+ en ciclismo está al lado del consagrado Richard Carapaz en las competencias más importantes del mundo, como así también en UFC acompaña las brillantes campañas de Marlon ‘Chito’ Vera y el ascendente Michael Morales, además de la UEFA Champions League con su constelación de estrellas, la Premier League, Ligue 1, Serie A, la CONMEBOL Libertadores, que en su última edición tuvo al Barcelona como semifinalista, la Fórmula 1 y el boxeo de ESPN Knockout, entre muchas de las propuestas.

Las principales ligas de América y Europa están en Star+.

