El argentino Sebastián Báez perdió la final del ATP de Santiago de Chile ante el español Pedro Martínez

Báez no pudo con el español Martínez en Santiago (EFE/ Alberto Valdes)

Sebastián Báez hizo un enorme esfuerzo y desplegó un gran tenis en el ATP 250 de Santiago de Chile, pero cayó en el duelo decisivo frente al español Pedro Martínez: fue 6-4, 4-6 y 4-6. En la que fue su primera final dentro del circuito ATP, el oriundo de San Martín se impuso en el primer set y dio batalla en los últimos dos, aunque el valenciano de 24 años fue quien prevaleció en el epílogo.

Para llegar a esta instancia, Báez había dejado en el camino al peruano Juan Pablo Varillas, a su compatriota Juan Londero, al brasileño Thiago Monteiro y al español Albert Ramos Viñolas (al que también había derrotado en el Abierto de Australia). En tanto, Martínez (preclasificado directamente a octavos) había eliminado al español Jaume Munar, al alemán Yannick Hanfmann y al chileno Alejandro Tabilo.

A Báez, que como junior alcanzó el puesto número 1 del ranking en 2018 y ganó la medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de la Juventud, le quedará el consuelo de escalar varios puestos en la nómina ATP tras haber iniciado este certamen en el 72° lugar. A principios de mes había dado que hablar luego de dar el golpe en el Córdoba Open, al ganarle al chileno Christian Garín, número 18 del mundo. De a poco, el joven albiceleste comienza a estar en boca de todos.

El tenista español Pedro Martínez se consagró campeón en suelo chileno (EFE/ Alberto Valdes)

La temporada 2021 no aparecía en el horizonte como tan prometedora. Desde la posición 308 que ocupaba en el ranking, arrancó en torneos Future, ganó su primer challenger en Concepción, Chile, jugó las Qualies de los ATP de Argentina, se lesionó, volvió a la competencia, ganó su segundo challenger, de nuevo en Chile. Viajó a Europa, continuó con buenos momentos, pero contrajo COVID-19 y quedó aislado dos semanas. El resto es más conocido, ingresa a competir en el Next Gen, ganó su sexto challenger y cruzó la barrera de los 100 primeros del mundo. Este año potenció su nivel y parece no tener techo.

SEBASTIÁN BÁEZ DEBUTARÁ EN COPA DAVIS

Argentina se medirá frente a la República Checa con Diego Schwartzman (13° del ranking ATP), Federico Coria, quien suplantará a Federico Delbonis (se someterá a un tratamiento por lesión) y Sebastián Báez, que tendrá su bautismo con el conjunto albiceleste, más los doblistas Horacio Zeballos (5°) y Machi González (23°). Los checos alinearán a Jiri Lehecka (92°), Tomas Machac (132°), Zdenek Kolar (145°) y Vit Koprova (170°). La serie se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club: estará en juego el ascenso a las Finales.

