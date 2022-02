El lado más simpático del Papu Gómez: del código de vestimenta con De Paul y Otamendi en la Selección al pedido de Ruggeri por sus bailes

Papu Gómez habló del código de vestimenta con Otamendi y De Paul

El carismático personaje que envuelve a Alejandro Gómez se volvió mucho más visible desde que Lionel Scaloni lo consideró una pieza importante de la selección argentina rumbo al Mundial de Qatar 2022. A base de buenas actuaciones dentro del campo de juego, su característico Papu Dance con la que cautivó al público y su protagonismo en los diferentes vestuarios que le tocó conformar lo llevaron a ser quien es en la actualidad.

Junto a Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul comenzó la rutina de seleccionar una llamativa vestimenta para cada convocatoria y, gracias a los resultados positivos que finalizaron con la consagración de la Copa América, se volvió algo más significativo. “Es cábala y faltando una semana estoy pensando ya en qué ponerme. Te lo juro. Es dura la competencia. Con Rodrigo ya estamos pensando qué ponernos”, explicó Gómez en charla con el programa ESPN F90.

Además, se detuvo a charlar de su amistad con el actual volante del Atlético de Madrid: “Es un personaje, nació en Sarandí como yo, pateamos las mismas calles. Nos llevamos muy bien. Creo que hablamos dos, tres veces por semana por facetime y la verdad que él no deja de sorprenderme. Lo conozco desde la época que jugaba en Udinese y lo ví crecer. La evolución que tuvo tácticamente porque nace como extremo, enganche y después en Italia pasa de interior. Físicamente creció un montón y se volvió un líder”.

El pedido de Ruggeri por el baile del Papu Gómez

Por otro lado, Oscar Ruggeri le pidió que para la próxima Copa del Mundo renueve su baile y el Papu opinó al respecto del tema “A veces me cansa sinceramente. Sino parece que uno es Pinón Fijo. La gente me mira y me dice: ‘Dale bailate, bailate’. ¡Pará! Una vez estaba acá en Sevilla, estaba caminando por acá y viene uno con el celular apuntándome. ‘Dale Papu, bailame un poquito’, me dice. Y me calenté. ‘¿Qué te pasa? Te pensas que soy mono de circo yo’, le contesté”, explicó Alejandro.

Sin embargo, admitió que haga divertir a la gente en los momentos indicados va a continuar con esa costumbre: “Me han dicho muchas personas que lo del bailecito contagia alegría y sobretodo a los más chicos. Eso me gusta mucho. Lo voy a seguir haciendo mientras pueda, mientras siga haciendo goles”.

El volante disfruta su presente en el que suma un total de 13 presentaciones oficiales en el combinado nacional y ya sumó sus primeros dos goles en este tipo de partidos: el primero ante Paraguay en la Copa América para el triunfo 1-0 y luego contra Bolivia en la victoria por 4-1 en el mismo certamen. Actualmente es de las primeras alternativas al mediocampo de Lionel Scaloni que tiene a Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso como los dueños en dicha zona del campo de juego.

