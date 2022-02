Yao Cabrera mostró las heridas que le dejó el accidente y confirmó que peleará con el Chino Maidana

Yao Cabrera viajo a Buenos Aires

El pasado 1° de febrero el Mundo youtuber se sacudió tras darse a conocer la noticia del accidente que Yao Cabrera tuvo en su casa de Villa Carlos Paz: cayó de un tercer piso y quedó internado en terapia intensiva. A diez días del episodio, el uruguayo viajó a Buenos Aires para firmar el contrato de la pelea con Marcos Maidana, que se desarrollará el próximo 5 de marzo en Dubai, tal como estaba previsto.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Cabrera mostró detalles de lo que fue su viaje en avión, mostró la faja reductora para las lesiones en la costilla que lo acompañará algunos días más y avisó que se subirá al ring contra el Chino, con el que dialogó en la Ciudad de Buenos Aires.

“Vine directo al Hilton para firmar contrato con el Chino. La Joyita (Diego Cháves) estaba por si se paraba de mano lo iba a noquear, pero todo bien. Me dice ‘estás hecho poronga’, sí estoy todo podrido pero vamos a pelear, mañana hay firma de contrato para que vean que la pelea se va a hacer y que con el Chino ya arreglamos todas las cosas. Así que Chino, nos vemos en Dubai”, dijo en sus redes sociales, en las que compartió una foto con el ex campeón pugilístico.

Tras salir del hospital, su abogado Alejandro Cipolla comentó: “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”. “Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido. Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”, fueron algunos de los mensajes que compartió en las redes sociales.

“Dale, abuelita, que se va el avión, boludo. ¡Paralítico! ¡Inválido!”, le dijeron quienes lo acompañaron en el vuelo desde Córdoba a Buenos Aires. Con serias dificultades para moverse por sus propios medios, es una incógnita cómo hará Cabrera para pararse en el cuadrilátero y hacerle frente a un ex campeón de boxeo profesional. Inclusive hace algunos días, sus amigos mostraron imágenes de su estado, sentado en una silla de ruedas, fajado y con una venda en la cabeza: “Bueno, con el lisiado”.

Yao Cabrera también realizó un descargo dirigido a los que descreyeron de su accidente: “Chino Maidana, prensa, fans, haters. Si hubiese fingido mi caída mínimo tendría un video del momento en el que caigo grabado en HD, con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales. Sé que les cuenta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas. Pero desde que empecé con la idea de boxear y de promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros”.

Al mismo tiempo, compartió una placa de sus costillas fisuradas y un certificado médico con la orden para realizarse la radiografía de tórax el día de su accidente: “Parte médico oficial sin nombres del doctor y la clínica por pedido del hospital”.

