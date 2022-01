Argentina se prepara para enfrentar a Colombia: el rompecabezas que debe resolver Lionel Scaloni

Lionel Scaloni piensa hacer varios cambios para enfrentar a Colombia (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina enfrentará a Colombia el próximo martes por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas con el objetivo de ganar rodaje de cara al Mundial de Qatar 2022 y de darle la chance al entrenador Lionel Scaloni de seguir probando jugadores. El DT tiene un rompecabezas por delante ya que deberá suplir varias bajas y rearmar el equipo.

El conjunto albiceleste entrenó este sábado por la mañana en el predio de la AFA en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni, quien no había podido viajar a Chile debido a que sus test de covid-19 aún daban positivo. En el grupo ya no estuvieron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. Todos ellos fueron desafectados debido a que no podrán jugar ante los Cafeteros por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco trabajó con sus compañeros Alexis Mac Allister, cuyas pruebas de covid-19 siguen con resultados positivos. El que practicó por separado fue Emiliano Buendía y se espera que su próximo test vuelva a dar negativo para que pueda unirse al resto del plantel. En tanto que Alejandro Papu Gómez se movió de forma liviana luego de haber terminado el duelo ante Chile con el tobillo derecho hinchado.

El entrenador argentino recuperó a un futbolista que será clave ante la baja de Paredes. La AFA informó que Guido Rodríguez dio negativo en sus últimos testeos y pudo sumarse al plantel de cara al encuentro ante Colombia.

Con este escenario, Scaloni tiene la difícil tarea de reemplazar a futbolistas que han sido claves en su ciclo y, al mismo tiempo, podría tomarse la licencia de darle rodaje a otros que no han tenido tanta participación hasta el momento con la finalidad de evaluarlos de cara a la confección de la lista de 23 jugadores que irán a Qatar.

Argentina se medirá el martes ante Colombia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Todo indica que Emiliano Dibu Martínez seguirá en el arco, aunque en el lateral derecho podría reaparecer Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina. Lisandro Martínez seguirá en la zaga central y lo acompañaría Germán Pezzella, en tanto que Marcos Huevo Acuña completaría la línea de cuatro por la izquierda.

En el mediocampo estará el mencionado Guido Rodríguez, junto a Giovani Lo Celso y aún es una incógnita la presencia del Papu Gómez. De no recuperarse de su lesión, Lucas Ocampos podría ingresar por ese sector.

Nicolás González, Ángel Di María y Lautaro Martínez repetirían en al ofensiva, aunque no se descarta que el DT decida probar con Ángel Correa en lugar del delantero del Inter, que viene de marcar el gol de la victoria ante Chile.

Luego de vencer a Chile por 2-1 en Calama, Argentina se medirá ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo martes 1° de febrero desde las 20.30. Será un duro compromiso para el elenco albiceleste, que ya tiene el boleto al Mundial en el bolsillo, ante un equipo que está obligado a ganar para mantener la ilusión de clasificar a la cita de Qatar.