Luca Martínez sería pretendido por el Atlanta United de la MLS

El delantero Luca Martínez Dupuy podría llegar a la Major League Soccer de los Estados Unidos luego del interés del Atlanta United, quien se encuentra en busca de un artillero. El futbolista tiene 20 años de edad y cuenta con doble nacionalidad: mexicano por haber nacido en San Luis Potosí y argentinos por el origen de ambos padres.

El Toro se desenvuelve como elemento de Rosario Central en la Primera División del país sudamericano. El interés de los estadounidenses se dio tras presenciar un partido de los canallas, por parte de visores del club. Según el reportero Quique Genovar, el presidente del Atlanta Darren Eales también habría estado presente en el encuentro para ver el desempeño de Martínez.

La misma fuente indicó que hasta ahora no existe una oferta formal por parte de conjunto de la MLS que dirige Gonzalo Pineda, compatriota, y en el que ya cuenta con otro mexicano en sus filas: Jürgen Damm. No obstante, Luca también se encuentra implicado en una negociación interna, pues la directiva lo tiene considerado como moneda de cambio para que Juan Cruz Komar llegue procedente de Talleres de Córdoba.

El juvenil mexicano juega para el conjunto rosarino desde 2019, cuando formó parte de la categoría sub 20. Más tarde ascendió al primer equipo en donde suma de forma oficial seis goles y dos asistencias en cuarenta partidos disputados. Luca termina contrato en el próximo verano, por lo que, tanto rumores como pretensiones por hacer con el alguna movimiento, es una realidad.

En cualquier caso, las temporadas en Argentina y Estados Unidos aún no dan inicio. Rosario Central comienza su año el cuatro de febrero con partido de copa y el once ya en liga. Mientras tanto, en el hipotético caso, Atlanta United se estrena el día 27 del mismo mes ante el Sporting Kansas City.

¿México o Argentina?

Al contar con la doble nacionalidad, Martínez Dupuy tiene la posibilidad de representar a ambos países. Sin embargo, el delantero ya ha dado un paso inclinándose por el Tri, con quien ya ha tenido participación en la sub 21 (aunque eso puede cambiar pues hasta no jugar en el selectivo mayor la situación no está determinada) y parece ser que es el camino que seguirá.

“Estoy super comprometido con la selección. Creo que se merecen que yo decida jugar con México. La verdad es que estoy super agradecido y súper orgulloso de representar al país. Nací en México, es mi tierra y la voy a representar con todo lo que tenga. Siempre me toman en cuenta””, comentó Luca en noviembre de 2021.

A nivel clubes, Martínez manifestó su deseo por llegar a alguna institución del país: “Mi viejo siempre quiere que yo quede al margen de todo y me dedique a jugar a la pelota que él se encarga de lo demás. Ojalá Dios quiera y se dé algo que beneficie a todos. Estoy con ganas de irme a la Liga MX”.

