Moreno vs Figueiredo: dónde y a qué hora ver la primera pelea del mexicano como campeón defensor en UFC 270

GLENDALE, ARIZONA - JUNE 12: Brandon Moreno of Mexico celebrates after defeating Deiveson Figueiredo of Brazil to win the flyweight championship during their UFC 263 match at Gila River Arena on June 12, 2021 in Glendale, Arizona. (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Este sábado 22 de enero, Brandon Moreno realizará su primera defensa del cinturón que lo acredita como campeón de la categoría mosca durante el evento 270 de la UFC. El peleador se enfrentará por tercera ocasión a Deiveson Figueiredo, a quien le arrebató el título en el verano pasado.

Luego de convertirse en el primer deportista nacido en México en alzar un campeonato de UFC y meterse en la historia del deporte, Moreno protagonizará la batalla estelar en la jaula del Honda Center de Anaheim, en California. El rival será el brasileño que buscará recuperar el cinturón luego de perderlo por sumisión en junio de 2021.

Con el enfrentamiento se completará la trilogía Moreno vs Figueiredo, que cuenta con un historial que le favorece al nacido en Tijuana, Baja California. La primera vez que lucharon el resultado fue un empate (Deiveson retuvo el título) y posteriormente, en la segunda, la victoria se la llevó el mexicano.

“Yo me preparé pensando que sí, que va a llegar un Deiveson Figueiredo con nuevas armas, súper desarrolladas, con una mejor actitud y va a querer derribarme, no lo sé yo me preparé pensando que será otra persona”, dijo The Assassin Baby en el día de medios previo al evento.

Jun 12, 2021; Glendale, Arizona, USA; Brandon Moreno is declared the winner by submission against Deiveson Figueiredo during UFC 263 at Gila River Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

La pelea

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 22 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (inicia UFC 270, alrededor de las 23:00 Brandon vs Figueiredo).

¿Dónde? Honda Center de Anaheim, en California, Estados Unidos.

¿Transmisión? Por la señal de Fox Sports México.

“Ahorita estoy disfrutando mucho de las cámaras, de los medios y de tener la mejor actitud posible ante esto. Pero también sé que en el momento que me vaya mal esto va a desaparecer. Me encanta ser realista porque me ayuda a mantenerme enfocado y a tener los pies en la tierra”, sostuvo Moreno.

Con 28 años de edad, el peleador se dijo consciente del momento que vive y de lo que ello implica, pero aseguró que independientemente de los resultados sabe lo mucho que ha trabajado y el mérito que le corresponde: “Soy un chingón ahorita, pero también lo he sido a lo largo de mi vida y eso no cambia, este campeonato no define lo chingón que soy”, apuntó.

Jan 21, 2022; Anaheim, CA, USA; Brandon Moreno during weigh-ins for UFC 270 at Anaheim Convention Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Como peleador profesional de artes marciales mixtas, Brandon cuenta con un récord de 19 victorias, cinco derrotas y dos empates. Mientras que Figueiredo de 34 años registra 20 triunfos, dos desclabros y un empate en su trayectoria dentro de las jaulas.

“Una vez que gané el título una de mis principales metas fue de ‘hey, concentrado señor porque las cosas siguen igual, hay gente que quiere tu título, que te quiere ganar, estate listo para lo que venga’. Entonces me concentré en no perder el hambre. Soy el campeón, pero quiero que eso no me impida mantenerme bien centrado”, manifestó para los micrófonos de Los Angeles Times.

