Habló la hermana del hincha de Independiente que fue asesinado en la autopista Buenos Aires-La Plata: “Fue una emboscada”

Detenidos por el asesinato del hincha de Independiente en la Autopista BA-La Plata

La tensión en torno a la interna que vive la barrabrava de Independiente desde hace tiempo puso la lupa sobre el duelo entre el club de Avellaneda y San Lorenzo por el Torneo de Verano que se disputó en La Plata. Una confusa situación en la previa de ese partido sembró más interrogantes. En plena autopista Buenos Aires-La Plata hubo un violento enfrentamiento entre barras y manifestantes que habían cortado el trazo en protesta por falta de luz en la zona: la Policía confirmó la muerte del hincha Juan Calvente.

La balacera dejó como saldo el asesinato del simpatizante del Rojo y tres heridos que fueron internados; el último informado, Fernando Casal, quien se encuentra estable y fuera de peligro. El mismo llegó al estadio de Estudiantes en uno de los micros de la hinchada y, al descender, sintió un ardor en el pecho y advirtió que tenía un agujero en el pecho.

En este contexto, la hermana de Juan Calvente consideró que el crimen se produjo por “una emboscada” y dejó en claro que su hermano no tenía “nada que ver” con la barra brava del club. “Acá algo pasó porque cuando llegué a la comisaría, en el informe dijeron que el operativo acompañó todo y la hinchada de San Lorenzo pasó sin problemas; hubo una emboscada”, señaló en diálogo con Crónica TV.

“Mi hermano no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia, pagaba su entrada y su cuota todos los meses y él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro”, agregó. Además, dijo que la situación política del club, que suspendió las elecciones en diciembre pasado, tuvo que ver con el asesinato.

“El lunes pasado cumplió 36 años y lo festejamos juntos. Ayer, hasta las siete de la tarde, estaba subiendo vídeos a WhatsApp. Incluso le mandó uno a su hijo de seis años de una canción de la cancha que cantaban siempre juntos”, concluyó.

La barra de Independiente se dirigía al estado de La Plata y se topó con un piquuete en la autopista

La situación se dio en medio de la interna que vive la barra del Rojo. A fines de septiembre, dos facciones de los violentos se enfrentaron a los tiros en pleno centro de Avellaneda. Una de los bandos es la “vieja barra”, que antes respondía a Pablo Álvarez, hoy apartado y abocado a su “bar temático” de Independiente. Quienes conocen a fondo la barra señalan a Juani, de Gerli, como quien asumió el mando, que sumó gente procedente de Barracas. El otro grupo es el que siempre se referenció en César Loquillo Rodríguez y Matías “Sting” Olivera, que históricamente estuvo enfrentado a los seguidores de Bebote.

“Estamos muy atentos a la interna del Rojo”, le había reconocido Gustavo Gómez, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, a Infobae en la previa del juego. La preocupación había sido tal que luego de haber dispuesto un operativo con 150 agentes antes para el duelo que abrió el torneo entre Colo Colo y Universidad de Chile, decidió desplegar más de 600 efectivos en el choque entre Independiente y San Lorenzo. Pero la tragedia se desató camino a La Plata, más precisamente en Wilde.

Tomás Mariano S. y Alan Misael G. son los dos detenidos por el homicidio de Juan Calvente en el enfrentamiento entre manifestantes del barrio Rancho Grande que cortaban la autopista Buenos Aires-La Plata por un corte de luz y la barra de Independiente. La UFI 3 de Avellaneda, a cargo del doctor Elbio Laborde, lleva adelante la investigación, y dio con los sospechosos a pesar de la dificultad extra que supuso que las cámaras de seguridad de la zona se encontraban fuera de servicio.

