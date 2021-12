El trueque de estrellas del fútbol europeo que puede involucrar a una figura argentina

Imagen de archivo del logo de la UEFA en su sede de Nyon, Suiza. 4 diciembre 2019. REUTERS/Denis Balibouse

Mauro Icardi aparece en el radar de varios conjuntos poderosos europeos. El delantero argentino, que viene de anotar un tanto luego de tres meses en la goleada del PSG ante un equipo de la quinta división (Feignies-Aulnoye) por el debut en la Copa de Francia, podría formar parte de un trueque de estrellas en el actual mercado de pases.

Según el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sports, la Juventus se mostró interesada en contar con los servicios de Icardi y estaría dispuesta a ofrecer al brasileño Arthur Melo como parte de pago para seducir al París Saint-Germain. La idea del conjunto de Turín sería concretar un trueque de préstamos.

Mauro Icardi estaría en el radar de la Juventus de Italia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El argentino de 28 años no figura entre los titulares del equipo que comanda Mauricio Pochettino y solo disputó 600 minutos en la Ligue 1 (lleva 18 partidos jugados) y no supera los 800 contando todas las competencias europeas. La lesión de Neymar le permitió sumar más minutos, pero el tener a Lionel Messi y Kylian Mbappé por delante (también Di María como extremo) lo dejó muy rezagado por lo que no descarta emigrar hacia otros horizontes para encontrar el rodaje necesario.

En caso de producirse el traspaso a la Juventus, Icardi podría compartir la delantera con su compatriota Paulo Dybala (Álvaro Morata y Moises Kean, los otros delanteros del equipo). Además, le permitiría al conjunto italiano prescindir del mediocampista brasileño de 25 años, quien posee un alto salario y no pudo asentarse desde que se sumó en septiembre de 2020 procedente del Barcelona de España, a cambio de más de 70 millones de euros y también mediante un trueque por Milarem Pjanic.

Arthur Melo, futbolista de la Juventus de Italia (REUTERS/Alberto Lingria)

Arthur Melo tuvo problemas con una calcificación en la pierna derecha que lo hizo correr desde atrás en el inicio de la temporada. Apenas disputó tres partidos como titular entre la Serie A y la Champions, con 317 minutos disputados. Por esto, desde la Juventus estarían pensando poder revalorizarlo y cubrir con Mauro Icardi la vacante que dejó la partida de Cristiano Ronaldo tras su retorno al Manchester United.

