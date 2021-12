7 frases de Mascherano: Messi, los aciertos de Scaloni, las chances de Argentina en el Mundial y el retiro de Agüero

Javier Mascherano junto a Andrea Pirlo en su visita a Qatar (@mascherano14)

Javier Mascherano es opinión autorizada para hablar de la selección argentina y luego de sus 15 años en el equipo mayor y una vez retirado del fútbol, continúa vinculado a los combinados nacionales ya que fue nombrado como entrenador del equipo Sub-20. Sus cuatro mundiales, Copas América y Eliminatorias, le dieron suficiente experiencia para volcar en los juveniles. En una reciente visita a Qatar, sede del próximo Mundial en 2022, el ex volante analizó diversos temas y fue a fondo.

En una rueda de prensa donde estuvo el diario español Marca, al Jefecito primero puso en duda que el próximo Mundial vaya a ser el último de Lionel Messi: “¿Quién sabe si será su último mundial? Yo no lo digo. No hay una determinada edad que no te permita seguir jugando. Más allá de que pueda ser el último, lo decidirá él, no creo que sea así dicha presión. Messi ha logrado cosas increíbles, lo sigue logrando, hace un par de semanas ha ganado otro Balón de Oro”.

Sobre su ex compañero en la selección argentina y el Barcelona, mostró su deseo para que pueda conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022. “Es alguien que no intenta compararse con nadie, solo hace su camino. Para los argentinos es un honor que pueda jugar con nosotros. Sobre todo es una seguridad. Ojalá, le tengo mucho aprecio, es argentino, que le vaya de la mejor manera y pueda terminar coronando. Sin ningún tipo de necesidad de demostrarle algo a alguien. No tiene que hacerlo, simplemente, si se le da esto, ojalá lo haga por él. Nadie más que él lo merece. Los demás nos pondremos más o menos contentos, pero que sea por él”.

Ángel Di María, Lionel Messi, Lionel Scaloni y Javier Marcherano

Mascherano conoce mucho a Lionel Scaloni porque fueron compañeros en la Selección y también estuvo en el cuerpo técnico Jorge Sampaoli en Rusia 2018. Javier elogió la tarea del actual DT albiceleste y apuntó: “Hizo un recambio muy bueno, hay muchos jugadores que son aciertos pura y exclusivamente de él, porque son apuestas que ha hecho él, en su momento lo eran, ahora son realidad. Sobre todo le ha sacado la presión a un grupo que en el caso de nuestra generación venía de no poder contar. Ya sabemos que los jugadores que tienen jerarquía y que son buenos, cuando se sueltan pasan cosas importantes”.

En su primer año como jugador retirado, el ex futbolista que debutó en Primera en River Plate, miró a pleno la última Copa América y la Eurocopa y tomó elementos para afirmar que la Argentina tiene con qué medirse a los grande de Europa. “La posibilidad de verlas al mismo tiempo, siendo totalmente imparcial y viendo el nivel de Argentina durante la Copa América, está en condiciones tranquilamente de poder competirle a las potencias europeas. Obviamente después es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero a la hora de competir están dadas las condiciones”, subrayó.

Otro ex compañero suyo en el combinado nacional fue Sergio Agüero, quien la semana pasada anunció su retiro por sus complicaciones cardíacas. Respecto del Kun aseveró: “Hablar de su carrera ya está todo dicho. Los números, los clubes, todo lo demuestra. Decir que fue tan bueno dentro como afuera de la cancha”. Y resaltó lo importante que fue el ex delantero a nivel grupal: “Si algo tiene es que siempre ha generado muy buen ambiente con su energía positiva, su manera de ser, alegre más allá de si le tocaba jugar o no. No es fácil para una estrella como él no iniciar de arranque y le ha tocado mucho tiempo esperar su momento. Sin embargo, siempre estuvo a disposición y con energía. No es normal en este tipo de jugadores que pase. En esta despedida que tuvo el denominador común fue ese, lo gran jugador que fue y la gran persona que es”.

Sergio Agüero y Javier Mascherano en un entrenamiento de la selección argentina (@mascherano14)

En su grupo de conocidos también está Xavi Hernández, quien asumió el desafío de dirigir al Barcelona en un momento complicado del equipo culé. Ambos compartieron la camiseta azulgrana. Sobre el ídolo culé, contó: “Es alguien que conoce al club como pocos, creo que para entrenar a un club tan especial uno tiene que conocerlo, tiene que entender cómo es la filosofía de club. No es un club cualquiera, en la parte de la capacidad, del entendimiento del juego está más que sobrado para hacer grandes cosas. No están en su mejor momento, todos lo sabemos, pero no tengo ninguna duda en que el Barcelona va a mejorar con él”.

A los 37 años, Masche viene de disputar una última etapa como jugador en Estudiantes de La Plata, club en el que se desempeñó hasta noviembre del 2020. Previamente, tras el Mundial de Rusia 2018, había anunciado su retiro de la selección nacional ya con el reconocimiento de ser el futbolista con más presencias en el equipo en toda la historia con 147 partidos por encima de Javier Zanetti (142) hasta entonces. Ambos fueron superados por Messi que suma 158 partidos con la Albiceleste nivel mayores.

Mascherano asumió como entrenador de la selección Sub-20 ante la partida de Fernando Batista quien se sumó como ayudante de campo en el cuerpo técnico de José Néstor Pékerman, nuevo estratega de la selección de Venezuela. El primer compromiso del Jefecito como DT del conjunto juvenil será empezar a armar el equipo para el Mundial en Indonesia 2023 y donde la Argentina es el más laureado en la categoría con seis títulos.

