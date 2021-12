La especial frase vinculada a Gallardo que eligió River Plate para las camisetas por el título en el Trofeo de Campeones

Ponzio es lanzado por los aires, mientras en la reverso de las camisetas de sus compañeros se puede leer la frase elegida para la celebración (Gettyimages)

River Plate le ganó 4-0 a Colón en Santiago del Estero y se quedó con el Trofeo de Campeones. Así, dio la vuelta olímpica N° 14 en el ciclo de Marcelo Gallardo, que seguirá al frente del plantel por un año más. En consecuencia, no resultó extraño que una versión libre de la frase que empleó para anunciar su continuidad haya quedado estampada en la camiseta que utilizaron los jugadores en medio de los festejos por sumarle otra estrella al escudo.

Las remeras como parte del cotillón para las celebraciones por los campeonatos se han vuelto una costumbre en el folclore del fútbol argentino, y el Millonario no se quedó atrás luego de una nueva conquista, la tercera en 2021. Al mismo tiempo, el hecho de haber retenido al Muñeco luego de sus cavilaciones (y dándole vigencia a una era que ya lleva siete años y medio) valió casi tanto como un título en Núñez. Por eso la simbiosis en la leyenda en las camisetas, que lucieron un “elijo seguir ganando” en la espalda.

El pasado 8 de diciembre, en la conferencia de prensa en la que informó que seguirá en la Banda, Gallardo había subrayado: “Elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más”.

Y la sentencia trascendió, al punto de estamparse en una camiseta que, una vez más, dejó un mojón en la historia. Es que con la victoria ante el Sabalero en el estadio Madre de Ciudades, el director técnico se transformó en la figura más ganadora de la historia de River Plate, contando los 14 como orientador y ocho como jugador, igualando el récord de Ángel Labruna, quien lideraba en soledad esta prestigiosa tabla con un 22 estrellas (16 como jugador y 6 como entrenador).

La palabra del DT tras un nuevo hito

“No me fijo en eso. No tengo reparo en esas estadísticas. Lo que me moviliza es el hecho de poder seguir estando en este lugar y poder trabajar en consecuencia para seguir sintiendo satisfacción, que es la que me da el equipo. Es hermoso ganar, es extraordinario ganar. Pero más hermoso es ganar de la forma que ganamos. Estoy feliz por eso más que por lo personal, por lo que representa el ganar como ganamos”, dijo tras el triunfo.

“Resulta difícil salir de algo que genera demasiado sentido de pertenencia. Uno, en ese análisis, en esa reflexión, también va viendo respuestas y si puede seguir desafiándose, desafiando a los demás. Si puede seguir generando lo que se viene generando desde hace muchísimos años. Entonces cuando eso se da, claramente es difícil tomar una decisión de cambio. Cambiar por cambiar o querer ir a probarme a otro lado porque necesito probarme en otro lado para contentar a los demás... Elijo seguir quedándome acá porque creo que es demasiado el desafío que tengo para seguir estimulándome. No sé hasta cuándo. Elijo seguir potenciando jugadores, conformando planteles competitivos, generando una identidad en el juego, un sentido de pertenencia. Por todo eso elijo seguir estando. Claramente hay una cuestión que tiene que ver con que me siento feliz”, cerró con un análisis que seguramente tocó el corazón de los hinchas del Millonario.

