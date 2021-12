El Peque Schwartzman recibió un homenaje en el club que lo vio nacer como tenista

La cancha central del club Hacoaj lleva el nombre de Diego Schwartzman

Diego Schwartzman atraviesa un buen cierre de 2021. El tenista de 29 años no solo fue galardonado en la última semana con el premio Olimpia de Oro correspondiente al año pasado, sino que también recibió un homenaje de parte del club en el que dio sus primeros pasos como deportista.

Desde hace algunos días, el court central del Club Náutico Hacoaj lleva el nombre del tenista que por estos días ocupa el puesto número 13 en el ranking de la ATP. La entidad ubicada en el partido bonaerense de Tigre reconoció así al Peque, que se inició en las mismas canchas que en enero próximo serán sede de un torneo de la categoría Challenger.

“Es un poco raro, sobre todo por la personalidad que tengo, que soy un poco más cerrado. Trato de no mostrar mucho de los logros ni de lo que hago en el día a día, y que me den este reconocimiento en el club es muy lindo para mí. A veces termina siendo más lindo para los que me rodean, amigos, familia y mi novia, que para mí, que me da timidez y vergüenza, pero es algo muy lindo”, destacó Schwartzman.

El tenista dio sus primeros pasos en el deporte en el club ubicado en Tigre

El jugador nacido en Villa Crespo recordó, además, su paso por el club y sus inicios en la escuelita de tenis, cuando tenía entre cinco y 14 años. “Fueron ocho o nueve años en los que veníamos todos los fines de semana, pero cuando empecé a viajar para competir me quedaba descansando en casa. Ahora vivo cerca y tenemos proyectos para hacer con el club cuando esté más cerca del retiro. Ojalá los podamos hacer en el futuro”, se ilusionó.

Diego Schwartzman fue reconocido por su gran 2020, que quedó marcado por la pandemia de coronavirus. En consecuencia, el pasado miércoles recibió el Olimpia de Oro correspondiente al año pasado, en el que terminó noveno en el Ranking ATP, llegó a cuatro finales (incluido el Masters 1000 de Roma, en el que derrotó a Rafael Nadal) y alcanzó las semifinales de Roland Garros.