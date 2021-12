Tras la semana conflictiva, Sebastián Battaglia suspendió su conferencia de prensa luego del empate con Arsenal

Sebastián Battaglia suspendió su habitual conferencia de prensa luego del empate de Boca ante Arsenal (@fotobairesarg)

Boca Juniors necesitaba ganarle a Arsenal por dos motivos: para asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2022 y para llegar con el ánimo en alza a la final de la Copa Argentina que disputará ante Talleres de Córdoba el próximo miércoles. Sin embargo, la victoria se le escapó sobre el final al Xeneize (terminó 1-1) y el entrenador Sebastián Battaglia decidió suspender la habitual conferencia de prensa que suele dar después de los partidos.

Minutos después de finalizado el encuentro en el estadio Julio Humberto Grondona se comunicó que el DT del conjunto de la ribera no daría declaraciones a los medios. Aunque no se comunicaron los motivos, la decisión no sorprendió demasiado: Boca viene de una semana compleja, con el polémico caso de la “intoxicación” que sufrieron Edwin Cardona, Carlos Zambrano y Sebastián Villa, la cual les impidió jugar ante Newell’s.

El que sí habló fue el arquero Agustín Rossi, uno de los puntos destacados en un flojo desempeño general. Consultado sobre cómo se encuentra el equipo luego de lo ocurrido durante la semana, señaló: “El grupo está bien, tiene que responder adentro de la cacha y creo que lo venimos haciendo. A veces los resultados no se nos dan, pero lo importante es que el grupo tira siempre para adelante y esperamos terminar el año de la mejor manera”.

El Xeneize sufrió un empate sobre el final en Sarandí

“La Copa es un objetivo en común que tenemos todos. Cuando se da la salida de Miguel (Russo) y agarra Sebastián (Battaglia) como grupo nos propusimos el objetivo de entrar a la Copa. Estábamos muy lejos cuando arrancamos, pero hoy tenemos la posibilidad de entrar muy cerca. Vamos a tratar de aprovechar el partido del miércoles que es una definición muy linda y, si no, hay que esperar al fin de semana que viene”, agregó.

Todos los cañones de Boca ahora apuntan a la final de la Copa Argentina que se disputará el próximo miércoles desde las 21.10 en el estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero. El plantel viajará el martes, luego del entrenamiento matutino. En ese partido el Xeneize no solo buscará quedarse con el título para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, sino para sellar el boleto a la Copa Libertadores.