Los puntos clave para el partido de vuelta entre América y Pumas por los cuartos de final del Grita México A21

Fotografía de archivo de Álvaro Fidalgo (i) del América disputando el balón con Arturo Ortiz de Pumas en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

América y Pumas chocarán la tarde de este sábado 27 de noviembre en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021. Una nueva edición del Clásico Capitalino tendrá lugar en una serie que definirá al primer semifinalista del campeonato mexicano.

Tras el empate a cero goles en el partido de ida, águilas y universitarios definirán todo en los próximos 90 minutos. A continuación, te presentamos los puntos clave y todo lo que debes de conocer en vísperas del partido:

Líderes y ventaja

Luego de no hacerse daño en Ciudad Universitaria, el marcador está abierto a cualquier resultado y por tanto, la balanza equilibrada en un primer instante. No obstante, América cuenta con la ventaja de haber quedado líder en la fase regular del Grita México 2021, pues en caso de no modificarse la igualdad en el marcador, será el conjunto azulcrema quien avance por el criterio de desempate.

Según Football Inditex, un sistema de calificación de carácter predictivo desarrollado por la cadena ESPN, con el 55% de posibilidades de avanzar a la antesala de la final, América es claro favorito sobre los Pumas, quienes apenas cuentan con el 17% de oportunidad de salir vencedores. Ante la eliminación del gol de visitante como criterio de desempate el único camino para que los dirigidos por el argentino Andrés Lillini de que eliminen a su máximo rival, es con un marcador a favor. No importan la cantidad de goles.

MEX00. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/11/2021.- El jugador de Pumas Marco García (d) disputa el balón con Álvaro Fidalgo (c) y Salvador Reyes de América hoy, durante el partido de ida de cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE/José Méndez

Historial en Liguillas

Respecto a los torneos cortos en donde ambos clubes se han enfrentado en fases finales, es América el gran dominante. De las seis ocasiones en que han chocado en Liguilla, los de Coapa se han impuesto en cinco de ellas, por una de los Pumas.

El más reciente antecedente de un enfrentamientos en instancias finales data del Apertura 2018, cuando en semifinales los azulcremas eliminaron de forma apabullante a los auriazules con un marcador global de siete goles a dos. En aquel festín de goles, Renato Ibarra, Bruno Valdez, Roger Martínez, Guido Rodríguez, Diego Lainez y Emmanuel Aguilera fueron los verdugos del cuadro de la UNAM.

Estadística en fase regular

Todo parece indicar que el conjunto dirigido por Santiago Solari tiene la mesa puesta para avanzar de ronda. Que el juego se vaya a disputar en la cancha del Estadio Azteca toma relevancia debido a que durante las 17 fechas del torneo regular, América ganó siete de los nueve partidos disputados como local. Por el contrario, están los Pumas. Como visitantes, los universitarios lograron únicamente una victoria en las ocho ocasiones que jugaron fuera de casa.

La cita para conocer al primer semifinalista del semestres es en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el césped del Estadio Azteca. La transmisión televisiva estará a cargo de la señal de TUDN en su versión gratuita y de paga.

