Final anticipada en el Abierto Argentino de Polo: La Dolfina y Ellerstina se ven las caras este sábado

Gonzalo Pieres buscando la bocha con la marca De Diego Cavanagh, otro de los que estará ausente el próximo sábado (PH: Prensa AAP/Matías Callejo)

Un Palermo con sorpresas generó que este sábado se dé una final anticipada en el 128 Abierto Argentino de Polo. La Dolfina y Ellerstina se verán las caras en uno de los encuentros más prometedores hasta el momento en el mejor torneo de polo del mundo. Esto ocurrió de esta manera por los distintos resultados que se fueron dando en el transcurso de las fechas y habrá una semifinal distinta a la esperada.

Cuando se realizó el sorteo de las zonas antes del comienzo del torneo, ya se sabía que habría una final distinta a la de años anteriores. La Dolfina y Ellerstina habían salido cortados en el mismo grupo y esto hacía que según lo esperado recién se vean las caras en las semifinales. Pero la victoria de La Ensenada ante el equipo de Cambiaso del último sábado hizo que los planes cambiaran y trastocó toda predicción en la Zona A.

Este último triunfo de los chicos de La Ensenada los habilitó a tener libre el fin de semana y definir quien será el finalista del Abierto de Palermo por parte la zona A. Incluso se podría dar un hecho insólito y que Ellerstina sea quien termine clasificando a su clásico rival (La Dolfina) a la final del torneo. Con lo cual habrá que esperar al próximo fin de semana para conocer al clasificado a la final de la zona A.

En caso de ganar Ellerstina este sábado, definirá en la semifinal mano a mano ante La Ensenada, el ganador de ese encuentro será el primer finalista. Ahora bien, en caso de ganar La Dolfina se comienza a complicar la situación. Ellerstina ya quedaría sin chances ya que igualaría en puntos al equipo de Cañuelas y Cambiaso debería vencer a La Irenita el próximo jueves, pero esperar a que Ellerstina le gane a La Ensenada.

Adolfo Cambiaso por delante con la marca de Nicolás Pieres que no podrá estar presente en el encuentro del sábado (PH:Matías Callejo/ Prensa AAP)

Lo cierto es que las miradas estarán puestas en el encuentro del sábado en la cancha uno de Palermo cuando La Dolfina y Ellerstina se vuelvan a ver las caras pero sin pelear por el título del Abierto Argentino, algo que no pasaba desde 2004.

Un detalle no menor a tener en cuenta, es que ambas formaciones llegan con bajas a este encuentro. Nicolás Pieres no será parte del encuentro y en su lugar ingresará Alfredo Capella, quien ya lo viene haciendo desde que comenzó el torneo. Pero por el lado de La Dolfina se confirmó una baja sensible en las últimas horas: Diego Cavangh sufrió un golpe en su espalda y en su lugar ingresará Alejandro Muzzio.

Programación

Sábado 27/11, zona A

14 Alegría Fish Creek vs. La Irenita (cancha 2)

16.30 Ellerstina vs. La Dolfina (cancha 1)

Domingo 28/11, zona B

14 La Natividad vs. Alegría (cancha 2)

16.30 RS Murus Sanctus vs. La Dolfina-Brava (cancha 1)

Grupo A

Ellerstina, 2 partidos, 2 victorias

La Ensenada, 3 partidos, 2 victorias

La Dolfina, 2 partidos, 1 victoria

Alegría Fish Creek, 3 partidos, 1 victoria

La Irenita, 2 partidos, 0 victorias

Grupo B

RS Murus Sanctus, 2 partidos, 2 victorias

La Dolfina-Brava, 3 partidos, 2 victorias

La Natividad, 2 partidos, 1 victoria

Chapaleufú, 3 partidos, 1 victoria

Alegría, 2 partidos, 0 victorias