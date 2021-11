Los 11 que piensa Gallardo para enfrentar a Platense y quedar a un paso del título

Marcelo Gallardo quiere aprovechar el traspié de Talleres para quedar a un paso del título

El torneo ingresó a su recta final y River Plate quiere dar un nuevo paso hacia el título en la Liga Porfesional, el único certamen que aún no pudo levantar Marcelo Gallardo desde que se calzó el buzo de entrenador millonario. Su próximo objetivo es Platense, a quien visitará mañana, desde las 21.30

Tras 20 encuentros, los de Núñez miran a todos desde arriba con 46 unidades, seis más que su más inmediato perseguidor Talleres, que ayer no pudo hacer pie e igualó como local ante Vélez. Con este resultado de los cordobeses, los del Muñeco podrían salir campeones el próximo jueves ante Racing en el Monumental.

El gran interrogante para enfrentar al Calamar pasa por saber quién será el reemplazante de Benjamín Rollheiser, quien se recupera de un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda. Aunque no está confirmado, todo hace indicar que el acompañante de Julián Álvarez (en las próximas horas podría llegar una importante oferta de Juventus) sería Braian Romero. La otra variante que baraja el director técnico es la de sumar un mediocampista, como el colombiano Jorge Carrascal.

Braian Romero sería el acompañante de Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Endelli)

También habrá un cambio obligado en la defensa. El chileno Paulo Díaz estará en la zaga central en reemplazo del juvenil Felipe Peña Biafore, que en los últimos días fue operado de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El chileno recibió el alta médica tras dejar atrás un desgarro en el aductor derecho.

De esta manera, la formación para ir a Vicente López sería Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Braian Romero y Julián Álvarez.

En la lista de concentrados también aparecen otras novedades, como la ausencia de Fabrizio Angileri. El lateral izquierdo no se encuentra al ciento por ciento en lo físico y en el millonario prefieren darle unos días más de descanso para que no vuelva a sufrir una lesión muscular y llegue en perfectas condiciones a los últimos partidos.

En contrapartida, reaparecen José Paradela y Agustín Fontana, quienes en su momento fueron bajados a Reserva para que tengan rodaje. El ex Banfield, además, suena como posible refuerzo de Defensa y Justicia a cambio de la continuidad de Héctor David Martínez.

Otro de los jóvenes que integra la nómina es Tomás Galván, una de las figuras de la Reserva y que debutó en la máxima categoría en un duelo ante Boca en la Bombonera.

Nicolás De La Cruz, por su parte, aún continúa fuera de los campos de juego producto de una trombosis. No obstante, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, se mostró confiado en poder recuperar al volante uruguayo antes de la finalización del torneo. “Estamos acompañando el proceso de recuperación según nos dicen los especialistas. Esta semana recibimos buenas noticias, y en los próximos 15 días posiblemente ya se sume si todo va bien. No descartamos que este año lo tengamos con nosotros. Es un jugador importante. Si bien lo acompañamos, porque a un jugador que no juega hay que estarle cerca, considero que Nico podría estar de acá a 15 días entrenando con normalidad. Eso es lo que tenemos como parte médico. Le va a venir bien a él y a nosotros”, manifestó.

