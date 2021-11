Complicado que Marcelo Flores sea llamado por México para Qatar 2022

Marcelo Flores marcó el 2-1 ante Brasil para la selección mexicana sub 20. (Foto: twitter/@miseleccionmx)

Marcelo Flores, jugador que pertenece al Arsenal de Inglaterra y se desarrolla en las categorías juveniles del equipo, participó recientemente con México sub 20 en la Revelations Cup y dejó buenas sensaciones con dos goles anotados. Tras ello, el futbolista aseguró que uno de sus sueño es jugar el Mundial de Catar 2022, pero en Selección Mexicana lo ven complicado.

Según información de la cadena ESPN, al interior del cuerpo técnico de Gerardo Tata Martino tienen en constante observación los movimientos del juvenil, sin embargo, existen muy pocas posibilidades de ser llamado en una posible convocatoria mundialista. Sin revelar nombres, el medio recogió declaraciones del interior del Tri en las que se explican los motivos.

“Están poniendo a Flores para 2022 con la mayor... Puede ser que el cuerpo técnico de Martino lo vea, pero nada más. En las (selecciones) menores no lo quieren poner porque dicen que es muy individualista, y ahora resulta que es un fenómeno”, dijo la fuente.

Explicó que su temprana etapa de desarrollo en la que se encuentra, tanto física como mentalmente, son las principales razones que dificultan el llamado al equipo mayor de México: “Tú puedes hablar con ellos y te van a decir que es muy individualista. Todavía el chavo no entiende nada tácticamente y ahora resulta que lo están postulando para la mayor... ¡Que no frieguen!”, expresó.

Marcelo Flores de 18 años de edad marcó gol con la sub-20 en el partido de México contra Estados Unidos de la Revelations Cup (Foto: Twitter/ @Miseleccionmx)

Flores tiene 28 años de edad y cuenta con triple nacionalidad: canadiense, inglesa y mexicana. Su situación le da la opción de poder elegir a qué selección nacional representar. Hasta ahora, Canadá y México son quienes más interés han mostrado. El Tri con el proceso de convencimiento más avanzado, pero Marcelo ha dicho que aún no define nada (no ha jugado con el equipo mayor, por lo que es elegible todavía por cualquier equipo).

“Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz, comentó el juvenil y agregó: “estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, pero en este momento estoy bien con México”.

El padre de Marcelo brindó una entrevista para Fox Sports en la que sostuvo que tanto Inglaterra como Canadá ya se han acercado a ellos para invitarlos a iniciar un proceso con ellos. Al igual que su hijo, dejó en el aire la decisión asegurando que tomar una decisión de esa magnitud a la edad de 18 años es complicada.

“Canadá e Inglaterra le mandan invitación a cada rato, pero no ha habido ningún acercamiento serio. Yo creo que a un chavo de 18 años es muy injusto hacer que tome una decisión a tan temprana edad. Por ahora, estamos muy contentos con México. Yo creo que en el momento que tendrá que decidir es que, si alguna selección mayor le habla, entonces ahí ya empieza la cosa seria”, declaró.

