Liga MX: dónde y a qué hora ver los partidos de repechaje del Grita México A21

Con la actividad de selecciones nacionales finalizadas, el turno de la fase final de la Liga MX ha llegado. Con el fin de semana por comenzar, ocho equipos se preparan para disputar los partidos de repechaje del torneo Grita México Apertura 2021.

Santos, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara, Pumas y Atlético de San Luis se posicionaron del quinto a decimosegundo lugar durante la fase regular del campeonato mexicano, lo que les brindó la oportunidad de jugarse la clasificación a los cuartos de final en la disputa de un sólo partido.

El sábado inician los duelos con las llaves de Santos vs San Luis y Puebla vs Guadalajara, y el domingo con Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Monterrey. Ya ubicados directamente en la Liguilla, América, Atlas, León y Tigres esperan para conocer quiénes serán sus respectivos rivales.

Santos vs San Luis

Los encargados de iniciar hostilidades serán los Guerreros en contra de los Tuneros. Debido al formato es quizá el juego más disparejo de la reclasificación pues, se enfrentan el quinto puesto en la tabla general contra el decimosegundo. Aunque en realidad, existen apenas cuatro puntos de diferencia entre ambos equipos. Santos finalizó con una racha de cuatro partidos sin perder (dos empates y dos triunfos), mientras que San Luis finalizó con tres (todos empates).

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Territorio Santos Modelo, en Coahuila.

¿Transmisión? Por la señal de TV Azteca.

Diego Valdés (i) de Santos festeja un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Herrera

Puebla vs Guadalajara

Luego de la actividad en Coahuila, los focos de atención se centrarán en Puebla para el duelo entre La Franja y las Chivas. Los Camoteros se presentan ante su público para buscar meterse a la Liguilla y lo hacen con un registro de tan sólo una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos. Por su parte, el conjunto rojiblanco llega tras haber asegurado su lugar en el repechaje en la última jornada. Durante el semestre, los tapatíos lograron el triunfo cuando visitaron la capital poblana con un marcador de dos goles por cero.

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 20 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

¿Transmisión? Por la señal de TV Azteca.

Toluca vs Pumas

A pesar de que fueron los Diablos quienes terminaron mejor ubicados en la tabla general, la realidad dicta que los Pumas son el equipo que llega mejor para el partido. Toluca no conoce la victoria desde la jornada nueve cuando venció al América, es decir, suma nueve partidos sin conseguir un triunfo. Mientras que los universitarios llegan con una derrota en sus más recientes seis partidos oficiales.

¿Cuándo y a qué hora? Domingo 21 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México.

¿Transmisión? Por la señal de TUDN.

Cruz Azul vs Monterrey

En el papel, es el partido más atractivo y más parejo de la reclasificación. Se enfrentan el campeón vigente con una de las mejores plantillas que existen en el fútbol mexicano. En la fase regular, los equipos repartieron unidades al empatar a un gol. Ambos conjuntos tuvieron que ceder a varios futbolistas esta fecha FIFA y se presentan con las afectaciones que eso les implica. La máquina prestó a ocho jugadores, mientras que los rayados a cinco.

¿Cuándo y a qué hora? Domingo 21 de noviembre a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

¿Transmisión? Por la señal de TUDN.

