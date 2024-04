Listos los horarios para los partidos de repechaje del Grita México A21

Alexis Vega. Foto Twitter @Chivas

La Liga BBVA MX ha dado a conocer los horarios para los cuatro partidos de repechaje del torneo Grita México Apertura 2021. A través de sus cuentas oficiales, la dirección de la liga compartió los detalles para los duelos que definirán los cuartos de final y acompañar al América, Atlas, León y Tigres en el cuadro definitivo de la Liguilla.

Los partidos tendrán como equipos locales a Santos, Puebla, Toluca y Cruz Azul debido a su posición en la tabla (ocupan del cuarto al octavo lugar). Por ende, Atlético de San Luis, Chivas, Pumas y Monterrey enfrentaran la desventaja de jugar como visitantes. Entonces, los horarios quedaron de la siguiente manera:

Santos vs San Luis

¿Cuándo, a qué hora y en dónde? Sábado 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Territorio Santos Modelo, en Coahuila.

Puebla vs Chivas

¿Cuándo, a qué hora y en dónde? Sábado 20 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Toluca vs Pumas

¿Cuándo, a qué hora y en dónde? Domingo 21 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México.

Cruz Azul vs Monterrey

¿Cuándo, a qué hora y en dónde? Domingo 21 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Jugadores de Pumas celebran su triunfo contra Cruz Azul hoy, durante un partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX del fútbol mexicano, en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz

En Guadalajara, hay confianza: “nadie se conforma aquí con unos cuartos de final”

Fernando Beltrán, jugador de las Chivas, advirtió en conferencia de prensa que el objetivo del equipo es alzar el título de campeones. Además, aseguró que nadie en el vestuario estaría feliz de avanzar a los cuartos de final, si van a ser eliminados en esa etapa.

“La única sensación que nos dejará que el torneo sea muy bueno será ser campeones. Entrando a cuartos de final es otro torneo, no nos podemos conformar y nadie se conforma aquí con unos cuartos de final, queremos ser campeones y traer ese título que tanto queremos y nos está costando mucho, como equipo tenemos la mentalidad para ser campeones”, comentó el centrocampista de 23 años de edad.

De momento, el rival en turno para el conjunto rojiblanco es la Franja de Puebla, quien finalizó séptimo en la clasificación con 24 puntos. La definición se hará a un sólo partido y en cancha poblana, algo que para el Nene no representa ningún problema.

“El equipo está mentalizado en lo que debe de hacer, no podemos regalar nada porque es un partido. Puebla saldrá a presionar y jugársela por todo porque ellos no tienen nada que perder. Estamos mentalizados en pegar primero y sería lo más importante para nosotros como equipo y podamos tener la superioridad en el campo, que la presión sea de ellos y no de nosotros para poder manejar el partido”, expuso el futbolista.

SEGUIR LEYENDO: