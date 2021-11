La sorpresiva conferencia de prensa de Battaglia en medio de los rumores sobre su futuro

Los rumores que vinculan a una desgastada relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme tras el episodio cuando el vicepresidente hizo bajar del micro a los jugadores tras la derrota contra Gimnasia en la Bombonera. Durante el último jueves se vio a los dos protagonistas de esta historia mirando a la reserva frente a San Lorenzo y compartiendo unos mates. Para cerrar la semana, el entrenador de Boca llamó a una conferencia de prensa donde los periodistas presentes no pudieron realizar preguntas.

“Estar al frente del primer equipo de Boca Juniors, que para mí es un objetivo muy importante, una responsabilidad muy importante. Y lo tomé de esa manera desde el primer día, con las ganas y con la responsabilidad que se merece estar al frente del primer equipo. Realmente estoy muy agradecido de la oportunidad que nos han dado a mí y a mi cuerpo técnico de poder estar al frente, de buscar los objetivos. Al día de hoy podemos decir que estamos en una final de Copa Argentina y estamos dentro de la Copa Libertadores en la tabla anual”, arrancó Sebastián frente a los micrófonos.

Y agregó, sobre el objetivo que se planteó al asumir luego de la salida de Miguel Ángel Russo: “Quedan todavía partidos por jugar pero los objetivos hasta ahora se van cumpliendo y eso me pone muy contento y muy alegre, no sólo a mí sino a todos lo que trabajamos en el club. Estamos todos tirando para el mismo lado, queremos todos lo mejor para Boca, siempre”.

La noche que Juan Román Riquelme bajó a todo el plantel del micro luego de perder frente a Gimnasia de La Plata

Además, le mandó una indirecta a quienes buscan desestabilizar el ambiente del Xeneize. “Por más que a veces se quieran decir otras cosas, todos buscamos tirar siempre para el mismo lado y buscando lo mejor para la institución. Eso que quede bien claro de que siempre vamos a querer lo mejor para el club. Hemos vivido muchos años en esta institución siendo jugador, y siempre vamos a querer lo mejor para Boca. Pensando, diagramando, buscando siempre en el día a día las mejores decisiones para que a Boca le vaya bien”, explicó al respecto.

Para cerrar, justificó el llamado a la inesperada conferencia de prensa: “Quería decir estas palabras, gracias por escucharme, estoy muy pero muy contento de estar al frente del equipo y ojalá pueda lograr los objetivos que nos planteamos desde el primer día que me tocó estar al frente del equipo. Y muy agradecido también de la oportunidad que han dado. Así que muchas gracias y buenas tardes”.

Los problemas tuvieron su climax luego de la derrota por la mínima frente a Gimnasia de La Plata y Juan Román Riquelme tomó la decisión de bajar a todo el plantel que ya se había subido al micro para hacerlos regresar al vestuario. Allí charlaron durante algunos minutos y días más tarde el Director Deportivo del Xeneize explicó la razón de su accionar: “Los saludé... Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo”.

Frente a Argentinos Juniors el entrenador le tiró un dardo a Juan Román Riquelme (Foto: Fotobaires)

En lugar de calmar las aguas, simplemente se agitaron aún más. Después de acceder a la final de la Copa Argentina, donde espera al ganador entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz, al eliminar a Argentinos Juniors, Battaglia dejó un enigmático mensaje antes de retirarse del campo de juego. “Bueno, me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario”, disparó el entrenador.

La última conferencia de prensa que tenía como objetivo aclarar las cosas, confunde al no terminar de enviar un mensaje claro. Mientras tanto, el Xeneize se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2022 en la tabla anual y la responsabilidad estará en manos de Battaglia.

