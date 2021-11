“Me duele más el alma que la rodilla”: el conmovedor mensaje de Felipe Peña tras la lesión que sufrió en la goleada de River Plate

La lesión del juvenil, en el inicio del partido ante los entrerrianos

Representó la mala noticia para River Plate en medio de una gran jornada, en la que superó 5-0 a Patronato en el Monumental y sacó siete puntos de ventaja sobre Talleres de Córdoba, su escolta, en la cima de la Liga Profesional, a cinco fechas del final del torneo. Al minuto de juego, el ascendente juvenil Felipe Peña Biafore se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha: la rotura lo dejará afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Su dolor fue el dolor del entrenador Marcelo Gallardo, quien cada vez le daba más continuidad, priorizándolo por encima de jugadores experimentados, como Jonatan Maidana (quien lo reemplazó ante el Patrón).

“Lo más triste fue lo de Felipe. Es una tristeza enorme. Es muy profesional e hizo méritos. No es fácil sobreponerse”, dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al cotejo. Las cámaras de la transmisión oficial, además, captaron el momento en el que le regaló un abrazo conmovedor, paternal, acompañando el mal momento del mediocampista central o zaguero.

Pues bien, Peña Biafore escribió un mensaje en su cuenta de Instagram tras el mal trago. “¡Primero que nada feliz por el triunfo de ayer! Después, quería aprovechar para agradecerles a todos por los mensajes de apoyo. Hoy me duele más el alma que la rodilla, pero lo único que quiero es hacer una buena recuperación y volver mejor que antes. Gracias a todos”, firmó, y tocó las fibras íntimas de todos sus compañeros, rubricando que es un futbolista muy querido dentro del grupo.

El arquero Germán Lux, por caso, publicó una historia con la camiseta de Felipe y le adosó un mensaje especial: “A veces recibimos golpes injustos en momentos que no esperábamos. Pero tu fuerza te va a hacer volver aún más grande. Ánimo, Feli”.

“Vamos arriba, hermano. Solo vos y los que te conocemos sabemos que tenés la fuerza suficiente y lo profesional que sos para afrontar las adversidades. Te quiero, amigo. vas a volver más fuerte que nunca”, sumó Enzo Fernández. “Vamos arriba, mi wacho. Tenés el apoyo de todos, amigo. Más fuerte que nunca ahora. ¡Te queremos!”, le dedicó Fabrizio Angileri. “¡Vamos, amigo! Vas a volver mejor que nunca”, le respondió Santiago Simón.

El posteo del defensor-mediocampista en su cuenta de Instagram

Las alusiones a la fuerza de voluntad del jugador se apoyan en los antecedentes. En octubre de 2016 se rompió los cruzados a finales del torneo con octava y al año siguiente, en su regreso, sufrió la misma lesión en un encuentro ante Defensa y Justicia. “Al principio estaba muy bajoneado, no lo podía creer. Trataba buscar explicaciones y no las encontraba. Traté de aprender muchas cosas, porque al estar fuera de la cancha, empecé a valorar y disfrutar muchas cosas, como el entrenamiento, los partidos, el vestuario, porque mucho tiempo recuperación lo pasás solo. Trataba de transmitírselo a los chicos, que disfruten a la hora jugar y entrenar. Yo sentía que me estaba probando la vida. Pude salir y mejor, fortalecido, con todas estas enseñanzas que me dejó”, contó en diálogo con La Maquina Radio en mayo de 2020.

Volvió dos veces y volverá una tercera. Los mensajes de respaldo anuncian que en el camino estará bien acompañado.

